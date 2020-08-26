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Güncel

26 yaşındaki genç evinin bahçesinde otururken başından vuruldu

Sakarya'da Tugay Önal (26) evinin bahçesinde otururken başından vuruldu. Önal hastanede tedaviye alındı. Balkonundan tüfekle rastgele ateş açtığı tespit edilen ve sabıkalı olduğu öğrenilen T.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:51 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:51
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Geyve ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde dün akşam 21.30 sıralarında yaşanan olayda,

evinin bahçesinde oturan Tugay Önal'ın başına nereden geldiği belli olmayan saçmalar isabet etti.

Kanlar içinde yere yığılan genç, yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Önal, yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı.

Olayla ilgili araştırma başlatan Geyve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin, evinin balkonundan tüfekle rastgele ateş açan T.Ö. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan ve sabıkalı olduğu öğrenilen T.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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