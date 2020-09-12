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  • 26 yaşındaki kadın apartman boşluğundan düşüp öldü... 3 günlük bebeği annesiz kaldı
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26 yaşındaki kadın apartman boşluğundan düşüp öldü... 3 günlük bebeği annesiz kaldı

Isparta'da 3 gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Şeyma Ç. (26) apartman boşluğundan düşerek hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

DHA12 Eylül 2020 Cumartesi 17:31 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 17:31
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Olay, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. 3 gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Şeyma Ç., iddiaya göre, oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki merdiven boşluğundan düştü. Durumu fark eden Şeyma Ç.'nin yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, ağır yaralı Şeyma Ç.'yi ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Ancak Şeyma Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

;Şeyma Ç.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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