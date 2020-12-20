İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2020 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6292
  • EURO
    9,3591
  • ALTIN
    461.546
  • BIST100
    1408.32
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 26 yaşındaki komiser, temizlediği tabancasının kazara ateş almasıyla kafasından yaralandı
Güncel

26 yaşındaki komiser, temizlediği tabancasının kazara ateş almasıyla kafasından yaralandı

Gaziantep'te komiser M.M.O. (26), temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu kafasından yaralandı. Öte yandan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de olayı haber alınca yaralı komiserin tedavi gördüğü hastaneye giderek bilgi aldı.

DHA20 Aralık 2020 Pazar 15:41 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 15:41
ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser M. M. O., evinde beylik tabancasını temizlemeye başladı. İddiaya göre, bu sırada kazara tetiğine dokunduğu tabancasından çıkan kurşun başına isabet etti. Silah sesini duyan annesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan komiser, özel bir hastaneye kaldırıldı. Bekar olduğu öğrenilen komiserin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de olayı haber alınca yaralı komiserin tedavi gördüğü hastaneye giderek bilgi aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.