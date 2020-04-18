260 litre kaçak temizlik ürünü ele geçirildi

IHA 18 Nisan 2020 Cumartesi 10:37 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 10:37

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bir iş yerinde izinsiz olarak alkol bazlı dezenfekte türü genel temizlik ürünleri satışı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler tarafından İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri ile birlikte iş yerinde yapılan aramada; Toplam 44 adet şeffaf bidonlar içerisinde 260 litre satışa hazır vaziyette, dezenfekte türü genel temizlik ürünleri ele geçirilirken, işyeri işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldı.