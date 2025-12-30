İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2025 Salı / 11 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9429
  • EURO
    50,606
  • ALTIN
    6049.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 265 yerleşim yerinde ulaşım durdu! Karadeniz'de kar engeli
Güncel

265 yerleşim yerinde ulaşım durdu! Karadeniz'de kar engeli

Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'de, kar nedeniyle yolu kapanan 265 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

AA30 Aralık 2025 Salı 12:09 - Güncelleme:
265 yerleşim yerinde ulaşım durdu! Karadeniz'de kar engeli
ABONE OL

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar iki gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağış dolayısıyla Çaykara ilçesine bağlı 2 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

- RİZE

Rize'de kar dolayısıyla 56 köye ulaşım sağlanamıyor.

Çamlıhemşin'de 20, Çayeli'nde 18, Hemşin'de 7, Pazar'da 6, Ardeşen'de 4 ve Fındıklı ilçesinde 1 olmak üzere 56 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinin 60 personeli, 27 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

- ARTVİN

Artvin'de kar hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaza bürünen şehir merkezinin yanı sıra Ardanuç, Şavşat, Borçka ve Murgul ilçesinde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kar nedeniyle merkezde 30, Şavşat'ta 65, Borçka'da 41, Ardanuç'ta 32, Arhavi ve Yusufeli'de 12'şer, Murgul ilçesinde ise 11 olmak üzere 203 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolları açmak için İl Özel İdaresinin 58 personeli, 44 araç ve iş makinesiyle karla mücadeleye devam ediyor.

Öte yandan, dün gece Sahara Geçidi'ndeki yoğun yağış, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılan Şavşat-Ardahan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

- GİRESUN

Giresun'un yüksek kesimlerinde de kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Alucra ilçesinde kar nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kapalı yollarda çalışma gerçekleştiriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.