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268 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), mazeret kararnamesiyle idari yargıda 13, adli yargıda 255 olmak üzere toplam 268 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 16:17 - Güncelleme:
268 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yeri değişti
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HSK Birinci Dairesinin, hakim ve cumhuriyet savcılarının talepleri doğrultusunda yaptığı değerlendirme sonucu hazırlanan kararname, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, idari yargıda 13, adli yargıda 255 olmak üzere toplam 268 hakim ve savcı yeni görevlere atandı.

Kararnameyle Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş de Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına görevlendirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Özkan Gürdoğan ise Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

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