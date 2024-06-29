İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-47 operasyonlarında; hesaplarında toplam 21 Milyar TL işlem hacmi bulunan 97 şüphelinin yakalandığını belirterek suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması sonucu elde edilen yaklaşık 194 Milyon 150 Bin TL değerinde; 12 konut, 6 adet otomobil, 4 adet motosiklet, 2 adet arsa ve şüphelilere ait banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konulduğunu kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonların ayrıntılarını ise şöyle paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Adana, Batman, Bitlis, Bursa, İzmir, Malatya, Manisa, Tekirdağ, Tokat, Şırnak, Konya, İstanbul, Gaziantep, Muğla, Ordu, Balıkesir, Eskişehir, Denizli, Mardin ve Sakarya'da gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-47" operasyonlarında; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mersin merkezli Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Adana, Batman, Bitlis, Bursa, İzmir, Malatya, Manisa, Tekirdağ, Tokat ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda; yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarında yaklaşık 2 Milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 52 şüpheli yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ağrı, Adana, Konya, Mersin, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Malatya, Muğla ve Ordu'da düzenlenen operasyonlarda; başkalarına ait papara hesaplarını para karşılığında temin ederek yasa dışı bahis sitesinde kullandıkları, Suçtan elde edilen paraların, banka hesapları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden aklamaya çalıştıkları ve hesaplarında yaklaşık 19 Milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 26 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, İzmir ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda; kendilerini "Yatırım Danışmanı" şeklinde tanıtarak, iletişime geçtikleri vatandaşlara "Forex Yatırımı/Yüksek Kazanç" vaadiyle mobil uygulama indirmelerini sağladıkları, uygulamada var olmayan kazançları müşteki şahıslara gösterip, bu kazançları elde etmek için "Dosya Masrafı, Vergi Ücreti vb." adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Bursa, Mersin, Balıkesir, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Mardin, Sakarya ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda ise; aralarında çeşitli meslek gruplarının da bulunduğu vatandaşlara ait kimlik bilgilerini illegal yollarla ele geçirerek taciz ve tehdit ettikleri, çeşitli devlet kurumlarını asılsız ihbarlarla hedef alıp, şahısların mağdur olmasına sebep olarak, tutuklanan bir şüpheliden elde edilen dijital materyalin Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından incelenmesi sonucunda konuyla bağlantılı olduğu tespit edilen 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."