17 Kasım 2025 Pazartesi
Güncel

27 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon! Aralarında aktif kamu görevlileri de var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakaladık' dedi.

17 Kasım 2025 Pazartesi 10:26
27 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon! Aralarında aktif kamu görevlileri de var
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakaladıklarını belirtti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İEM Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin FETÖ'ye üye oldukları, örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları, örgütün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

