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27 ilde siber suçlulara operasyon! 118 kişi tutuklandı

19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma tarafından 27 ilde 'Siber Suç ve Suçlulara' yönelik düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı, 118'i tutuklandı.

IHA10 Nisan 2025 Perşembe 08:05 - Güncelleme:
27 ilde siber suçlulara operasyon! 118 kişi tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19-27 Mart tarihleri arasında 27 ilde siber suç ve suçlulara yönelik düzenlenen operasyonlarda 237 şüphelinin yakalandığını, 118'inin ise tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 19-27 Mart tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Karabük, Ankara, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Bayburt, Zonguldak, Sivas, Bolu, Adana, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Kırşehir, Kayseri, Tekirdağ, Kütahya, Bingöl, Hatay, Tokat, Çanakkale, Erzurum, Mersin, Antalya, Kocaeli, Nevşehir ve Şanlıurfa olmak üzere 27 ilde siber suçlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 237 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 118'i tutuklandı, 34 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Yakalanan şüphelilerin; bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.

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