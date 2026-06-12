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  • 27 ildeki devasa bahis ağı çökertildi: Deliller kolilerle taşındı
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27 ildeki devasa bahis ağı çökertildi: Deliller kolilerle taşındı

Antalya merkezli 27 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 72 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 68'i, ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dosya ile birlikte Serik'te adliyeye sevk edildi.

AA12 Haziran 2026 Cuma 11:58 - Güncelleme:
27 ildeki devasa bahis ağı çökertildi: Deliller kolilerle taşındı
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Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden ifade işlemleri tamamlanan 68'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Şüphelilerle birlikte ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dosyanın da koliler halinde adliyeye taşındığı görüldü.

Gözaltındaki 4 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- OPERASYON

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir internet sitesinde 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a" muhalefet suçunun işlendiği tespit edilmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.

Soruşturmada 84 şüpheli belirlenmiş, bunlardan 72'si 27 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

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