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Güncel

27 İslam ülkesinde ramazanın ilk günü idrak edildi

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 27 İslam ülkesi ile Fransa, Avusturya ve Avustralya kıtasındaki Müslüman topluluklarda mübarek ramazan ayı bugün başladı.

AA23 Mart 2023 Perşembe 02:47 - Güncelleme:
27 İslam ülkesinde ramazanın ilk günü idrak edildi
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Ülkelerin resmi makamları tarafından yapılan açıklamalara göre ramazanın ilk gününün 23 Mart perşembe günü olduğunu duyuran 27 ülke, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Mısır, Filistin, Tunus, Sudan, Suriye, Libya, Cibuti, İran, Ürdün, Umman, Cezayir, Moritanya, Fas, Malezya, Endonezya, Irak, Lübnan, Somali, Komor Adaları, Pakistan olarak sıralandı.

Öte yandan Bangladeş resmi ajansı ve Hint Alimler Birliğinden yapılan açıklamalarda, Bangladeş ve Hindistan'da ramazanın ilk gününün cuma olacağı kaydedildi.

FARKLILIK NEREDEN KAYNAKLANIYOR?

İslam hukukunda, esas alınan hicri takvim, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor.

Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor.

İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Ay başlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.

İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle ramazan ayının başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı ise ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

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