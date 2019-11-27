27 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Afili Aşk reyting sıralaması
27 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Afili Aşk reyting sıralaması belli oldu mu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam TRT 1’de Benim Adım Melek, Kanal D’de Afili Aşk, ATV’de Kuruluş Osman, TV 8’de MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Yeni bölümlerin ardından hangi yapımın zirvede olduğu belli olacak. 27 Kasım reyting sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..
27 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kuruluş Osman, Afili Aşk reyting sıralaması da merak ediliyor. Bu akşam TRT 1’de Benim Adım Melek, Kanal D’de Afili Aşk, ATV’de Kuruluş Osman, TV 8’de MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Yeni bölümlerin ardından hangi yapımın zirvede olduğu belli olacak. 27 Kasım reyting sıralamasına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
27 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
27 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Kuruluş Osman, Afili Aşk reyting sıralaması belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak.
20 KASIM REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
AB
ABC
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