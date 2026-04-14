  • 27 milyonluk tefecilik ağı çökertildi: 3 şüpheliden biri cezaevinde
Güncel

27 milyonluk tefecilik ağı çökertildi: 3 şüpheliden biri cezaevinde

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölhisar ilçesinde düzenlediği tefecilik operasyonunda yaklaşık 27 milyon lira değerinde senet, çek ve tapu senedi ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden H.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA14 Nisan 2026 Salı 16:26 - Güncelleme:
27 milyonluk tefecilik ağı çökertildi: 3 şüpheliden biri cezaevinde
Burdur'un Gölhisar ilçesinde jandarma ekiplerinin uzun süreli çalışması sonucu gerçekleştirilen tefecilik operasyonu, milyonlarca liralık belgelerin ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanırken, ele geçirilen senet, çek ve tapu senedinin toplam değeri yaklaşık 27 milyon lirayı buldu.

JANDARMA'DAN GÖLHİSAR'DA TEFECİLİK BASKINI: 3 GÖZALTI

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda yaklaşık 27 milyon lira değerinde senet, çek ve tapu senedi ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından halkın huzuru ve genel asayişin sağlanması için, yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 08 Nisan tarihinde Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada H.E., B.E. ve H.T. isimli 3 şahıs Tefecilik (TCK-241) suçundan gözaltına alınırken sevk edildikleri adli makamlar tarafından, B.E. ve H.T. ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. H.E. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ARAMALARDA 27 MİLYON LİRALIK BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda; 43 adet ve toplamda 13 milyon 460 bin lira değerinde yazılı imzalı senet, 5 adet ve 4 milyon 300 bin lira değerinde yazılı imzalı çek, 1 adet ve 10 milyon değerinde tapu senedi, 130 adet yazısız boş senet, 21 adet yazısız çek defteri, 2 adet borç kayıt ajandası, 3 adet cep telefonu ve sim kartları ele geçirildi.

  • Burdur tefecilik operasyonu
  • Gölhisar jandarma
  • tefecilik
  • 27 milyon lira senet
  • jandarma operasyonu

