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Güncel

27 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 27 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 06:36 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 06:36
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Söz konusu karar ile Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Gaziantep Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Mülkiye Müfettişi İsmail Sündük, Mülkiye Müfettişi Savaş Konak, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Diyarbakır Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikçi, Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İsmail Özkan, Çanakkale Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, Eyyübiye Kaymakamı Kudret Kurnaz, Mülkiye Müfettişi Ramazan Kendüzler, Mülkiye Müfettişi Mehmet Nuri Çetin, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdulselam Öztürk, Mülkiye Müfettişi Zafer Öz, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar Arpa, Mülkiye Müfettişi Ergün Baysal, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, Mülkiye Müfettişi Bünyamin Kuş ve Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

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