28 Aralık Malatya kar tatili haberleri son dakika Valilik MEB Malatya’da yarın okullar tatil mi

28 Aralık Malatya’da yarın okullar tatil mi? Malatya kar tatili haberleri Valilik MEB açıklaması ilde yaşayan öğrenciler ve velilerin merak konusu oldu. Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Eğitim öğretim hayatı da bu koşullardan nasibini alıyor. Olumsuz koşullar nedeniyle birçok ilde okullar tatil ediliyor. Peki, Malatya’da yarın okullar tatil mi? 28 Aralık Malatya kar tatili ile ilgili bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sakarya, Ordu, Çankırı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların; Diyarbakır'da kuvvetli yağmur, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Muş çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde okulların tatil edildiğini söyledi.

Tatlı, 3 ilçe dışında diğer yerlerde eğitim ve öğretime devam edileceğini, başka bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

KAR ALARMI VERİLEN İLLER

Yoğun kar yağışı için alarm verilen iller listesinde şunlar yer aldı: Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Samsun, Bolu, Kastamonu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Sinop, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Bilecik, Balıkesir, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Manisa, Bolu, Kastamonu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Sinop, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars

YARIN HER YER DONACAK

Kar yağışından sonra dondurucu soğuklar yurdu etkisi altına alacak. Özellikle iç bölgelerde sıcaklık eksi derecelerin altına inecek ve heryer buza çekecek. Meteoroloji zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege Bölgesi kıyı kesimleri için de uyarı geçti. Buna göre bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunuyor.

ANKARA'DA DONDURUCU SOĞUK

Ankara'da sabaha kadar etkili olan kar yağışı okulların tatil olmasına sebep oldu. Bugün başkentte kar yağışı aralıkla devam edecek ancak çok etkili olmayacak. Ankara'da özellikle yarın çok soğuk bir hava etkili olacak. Hava sıcaklığı eksi 11 derece kadar inecek. Önümüzdeki haftasonu da dahil Ankara yeni yıla kadar buz gibi bir havanın etkisinde olacak. Meteoroloji su saatlerine varana kadar herşeyi donduracak olan soğuklar için dikkatli olunması uyarısında bulundu.

YOL DURUMU BOLU D100 AÇIK MI?

Bolu Dağı D100 karayolunda ulaşımda şimdilik sıkıntı bulunmuyor. Kar yağışı D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisinde, Anadolu Otoyolu'nda ise Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerde etkili oluyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı bölgede, kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Güzergahlarda görev yapan trafik ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunarak, kış lastiği olmadan bölgeden geçilmemesini istedi. Eskişehir, Bilecik ve Kütahya arasındaki yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapılırken çevre illerle ulaşımı sağlayan karayollarında sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

AFYONKARAHİSAR - ANTALYA YOLU AÇILDI MI?

Kar yağışı dün gece Afyonkarahisar-Antalya kara yolunu kapatmıştı. Bir çok sürücü saatlerce kar yağışı altında kurtarılmayı beklemişti. Bu sabah karayolları yoğun çalışmalarla yolları ulaşıma açtı. Şu anda bu hatta ulaşımda sıkıntı görünmüyor.

TOKAT-SİVAS YOLUNA DİKKAT

Kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor. Çamlıbel ve Kızıliniş mevkilerinde yoğun kar nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine bazı araçlar mahsur kaldı. Sivas'ta havayolu ulaşımı da durdu. Nuri Demirağ Havalimanı'ndan sabah ve öğle saatlerinde yapılması planlanan İstanbul-Sivas, Sivas-İstanbul seferleri, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi. Yetkililer, hava şartlarının düzelmesi durumunda seferlerin gerçekleştirileceğini belirtti.

BİNGÖL - ERZURUM YOLU KAPANDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl-Erzurum kara yolu, Çat-Erzurum arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğünce saat 10.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı. Bu arada, kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl il genelinde 58 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 106 personel ve 48 araçla köy yollarının açılması için çalışma yürütüyor.

KAPALI KÖY YOLLARI

Kar ve tipi nedeniyle bazı illerin köylerle bağlantıları kesilmiş durumda. Sivas'ta 248, Kırıkkale 145, Tunceli'de 91, Erzincan'da 42, Çankırı'da 39, Zonguldak'ta 29 köy yolu kapandı. Ardahan ve Ağrı'da kar nedeniyle 28 köye ulaşıma kapanırken, Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle 339 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Bugün hangi illerde okullar tatil oldu? İşte eğitime ara verilen iller

Kar tatili haberleri peş peşe geldi... Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı etkisini sürdürürken valilik ve kaymakamlıkların aldığı kararlar ile dün çok sayıda ilde okullar tatil edilmişti. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü illerimizden Bayburt, Ordu, Tokat, Giresun, Sivas, Bingöl, Aksaray, Malatya, Tunceli, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi, Rize'nin İkizdere ilçesi, Samsun'un Havza ilçesi ve Çorum'un Sungurlu ilçelerinde eğitime perşembe günü bir günlük ara verildi. İşte kar tatili yaşayacak olan illerimiz...

Türkiye genelinde karşı yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, illerden tatil haberleri gelmeye başladı. Yoğun kar yağışı sebebiyle Bayburt, Ordu, Tokat, Giresun, Sivas, Tunceli, Bingöl, Malatya, Aksaray, Rize'nin İkizdere ilçesi, Samsun'un Havza ilçesi ve Çorum'un Sungurlu ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

BAYBURT

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile meteorolojik verilere göre kar yağışı ardından olaşabilecek don ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 27 Aralık Perşembe günü, eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklama ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu’da, dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar nedeniyle 12 ilçede, okullar yarın (Perşembe) tatil edildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı ilçelerde bugün olduğu gibi yarın da okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtilerek, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde perşembe günü okullarda eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

SAMSUN - HAVZA

İl milli eğitim müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamalara göre, bölgelerde kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde buzlanma tehlikesi nedeniyle öğrencilerin riske atılmaması için 27 Aralık Perşembe günü taşıma merkezli okullarda tüm öğrencilere izin verilecek.

TOKAT

Tokat’ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 2 ilçe ile bir belde bölge okullarında eğitime bir gün süre ile ara verildi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, olumsuz hava şartları nedeniyle Başçiftlik ve Reşadiye ilçesi ile Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesi bölge okullarında eğitime bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu. İl genelinde yoğun kar yağışı sonrasında kapanan 420 köy yolundan 200'e yakını açılırken, şehirlerarası yolların ulaşıma açık durumda olduğu belirtildi. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşecek olması nedeniyle yollarda oluşacak olan buzlanma olaylarına karşı araç sürücülerinin dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

GİRESUN

Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın (Perşembe) eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde yarın tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Bulancak ilçesinde Yalıköy Şehit Pilot Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç köy okullarında eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Dereli ve Doğankent ilçelerindeki köy okullarında da öğrenime yarın ara verildiği bildirilerek iki ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, Keşap ilçesinde Çamlıca köyündeki Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulu'nda da eğitime ara verildiği belirtildi.

SİVAS

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre;

Sivas Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma - don olayı beklendiğinden, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her türlü ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 27.12.2018 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 27.12.2018 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2018 Çarşamba ilimizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının Perşembe günü öğle saatlerine kadar yoğun olacağı tahmin edilmektedir.

Kar yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dâhil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, yoğun kar yağışı ile buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Tunceli’de okullara kar tatili

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 5 ilçedeki tüm okullar, 2 ilçede ise, taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildi.

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Bu çerçevede yoğun kar yağışı neticesinde özellikle ara yollarda meydana gelebilecek don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir. Bu sebeplerden dolayı herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde;Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde;Tunceli-Merkez, Hozat, Nazimiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık ilçelerinin tamamında;Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde 27 Aralık 2018 Perşembe Günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır. "

BİNGÖL

Bingöl'de yarın (Perşembe) merkezde taşımalı eğitime ara verildi, Karlıova ilçesinde ise tüm okullar tatil edildi.

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Kent merkezi ve Yayladere ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi.

Bingöl Valiliği, “Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, il merkezi ve Yayladere ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime taşımalı katılan öğrencilerimiz için 27 Aralık 2018 Perşembe günü (1) gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir” denildi.

AKSARAY

Aksaray’da buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın (Perşembe) için bir gün ara verildi.

Aksaray’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlde yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime Perşembe günü için bir gün ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

MALATYA

Malatya'da yoğun kar yağışı dolayısıyla 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Hekimhan, Pütürge, Kuluncak ve Arapgir ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Yine okulların tatil edildiği 4 ilçede engelli ve hamile memurlarında idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bu arada Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildiğini söyledi.

RİZE - İKİZDERE

Rize’nin İkizdere ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın (Perşembe) ara verilecek. İkizdere’de 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkili olduğu Rize’nin İkizdere ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.

Rize'nin İkizdere ilçesinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verileceği öğrenildi. Kar dolayısıyla 22 köy yolunun ulaşıma kapandığı ilçede İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

ÇORUM - SUNGURLU

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle (Perşembe) taşımalı eğitim öğrencilerine okullar tatil edildi.

Sungurlu ilçesindeki yoğun kar yağışı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit açıklamada bulundu. Eryiğit, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımız da taşımalı eğitim öğrencilerimize Perşembe günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN - ÇELİKHAN

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İlçede dün akşam başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla 27 Aralık Perşembe gününün ilçe genelinde okulların tatil edildiğini bildirdi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ 28 İLDE EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

Yurt genelinde 17 ilde, 11 ilin ise ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı etkisini sürdürürken valiliklerin aldığı kararlar ile çok sayıda ilde okullar tatil edildi.

Kar yağışının yoğun olduğu Ankara, Eskişehir, Sivas, Bolu, Çorum, Kırşehir, Karaman, Tokat, Aksaray, Konya, Yozgat, Amasya, Kırıkkale, Çankırı, Uşak ve Nevşehir'de eğitime bir gün ara verildi.

Kütahya'da ise Gediz ilçesi hariç kent merkezi ve diğer tüm ilçelerdeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edildi.

Denizli'de Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçeleri ile Pamukkale'nin bazı mahallelerinde, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, Giresun'da merkeze bağlı köylerdeki okullar ile Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Doğankent ilçelerinde, Samsun'un Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak, Ayvacık ve Asarcık ilçeleri ile Canik, Tekkeköy, Salıpazarı ve Alaçam'da taşıma merkezli okullarda, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde, Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde eğitime bugün için ara verildi.

Bolu'nun Gölyaka ve Cumayeri ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verilirken Tunceli'nin Ovacık, Bursa'nın Büyükorhan, Harmancık ve Keles ile Balıkesir'in Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.