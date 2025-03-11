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28 büyükşehirde eş zamanlı denetim! 87 düzensiz göçmen tespit edildi

28 büyükşehirde eş zamanlı olarak havalimanları, otobüs terminalleri ve tren garlarında 80 Mobil Göç Noktası aracıyla birlikte gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 795 kişiye kimlik kontrolü yapıldığı ve 87 düzensiz göçmenin tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildiği açıklandı.

HABER MERKEZİ11 Mart 2025 Salı 16:34 - Güncelleme:
28 büyükşehirde eş zamanlı denetim! 87 düzensiz göçmen tespit edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 28 büyükşehirde eş zamanlı olarak havalimanları, otobüs terminalleri ve tren garlarında 80 Mobil Göç Noktası aracıyla birlikte gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 795 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını ve 87 düzensiz göçmenin tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini açıkladı.

Denetimlerde 1 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörünün yakanalandığını belirten Yerlikaya, "Denetimlerimizle bir taraftan düzensiz göçe karşı sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemizde yasal kalışı olanları ve turistleri rahatsız etmiyoruz. Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına karşı yürütülen mücadele kapsamında; Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, İzmir, Adana, Hatay, Kocaeli, Konya, Bursa, Tekirdağ, Ankara, Denizli, Sakarya, Samsun, Muğla, Malatya, Trabzon, Eskişehir, Mardin, Manisa, Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kayseri, Balıkesir ve Ordu olmak üzere toplam 28 büyükşehrimizde denetimler gerçekleştirildi" dedi.

Bakan Yerlikaya, düzensiz göçe karşı, tüm sınırlarda, hudut kapılarında ve mavi vatanın her yerinde kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele etmeye devam edileceği mesajını verdi.

  • göçmen
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