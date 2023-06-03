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28. Dönem Milletvekili yemin töreni tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda, 28. Dönem Milletvekili yemin töreni tamamlandı. Yemin Töreni yaklaşık 10.5 saat sürdü.

3 Haziran 2023 Cumartesi 00:49 - Güncelleme:
28. Dönem Milletvekili yemin töreni tamamlandı
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TBMM Genel Kurulu'nda 28. Dönem milletvekillerinin yemin işlemi tamamlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda 28. Dönem milletvekillerinin yemin töreni ile başladı. AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kocaeli milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Şanlıurfa milletvekili İbrahim Eyyüboğlu, CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal yemin metnini yanlış okudukları gerekçesiyle tekrar okudular.

TBMM geçici Başkanı Devlet Bahçeli ziyaretçileri de alkış konusunda uyardı.

TBMM Genel Kurulu'mda ziyaretçi akını da yaşandı. 13 bin ziyaretçi TBMM'ye geldi.

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