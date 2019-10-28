28 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralaması

28 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralaması yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasak Elma, Kanal D'de Yasak Elma, Star Tv'de Sevgili Geçmiş tekrar bölümü, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. 21 Ekim reyting sonuçlarına baktığımızda totalda; Çukur birinci sırada, Yasak Elma üçüncü sırada ve Çukur özet dördüncü sıradaydı. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim olacak?

28 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 28 Ekim reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

21 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

AB

ABC