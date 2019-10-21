29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim öğleden sonra tatil mi? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. 2019-2020 Eğitim yılında milyonlarca öğrenci eğitimine devam ederken, okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak belirlenen bugünden bir önceki güne denk gelen 28 Ekim Pazartesi gününün tatil olup olmayacağı da yoğun bir şekilde araştırılıyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak belirlenen bugünden bir önceki güne denk gelen 28 Ekim Pazartesi günü ise yarım gün olacak.

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

28 Ekim Pazartesi gününün kamu çalışanlarına yarım gün idari izin olarak verilmesi halinde hafta sonu tatiliyle birlikte toplam tatil süresi 4 gün olabilecek. Böylece, 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde tatil yapma imkanı bulunabilecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.