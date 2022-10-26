28 Ekim'de okullar tatil mi? 28 Ekim 2022 yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de her sene kutlanan milli bayramdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle okullar kapalı olacak. Yönetmeliğe göre bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar. Buna göre 28 Ekim'de okullar tatil mi, yarım gün mü? İşte konuyla ilgili detaylar

28 EKİM 2022 YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 Cuma günü mesai yarım gün olacak.

Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 28 Ekim'de saat 13.00'ten sonra resmi olarak tatil ilan edilir.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır.

29 Ekim Cumartesi günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.

28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak. 28 Ekim vatandaşlar yarım gün çalışır ve okullar da öğlene kadar açık kalır.