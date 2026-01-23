28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Şüpheliler adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 61 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

OLAY

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, elebaşılığını B.E.Ö'nün yaptığı suç örgütünün, Kocaeli merkezli geçen yıl kurulan 5 uygulama üzerinden bahis ve kumar oynattığı, sağlanan gelirin kripto borsalarından aklanmasına aracılık ettiği belirlenmişti.

Soruşturma doğrultusunda 61 zanlının hesaplarında geçen yıl toplam 483 milyon 844 bin 873 lira para akışı olduğunu tespit edilmiş ve şüphelilerin hesaplarına gelen paraları, incelemeleri yapılan kripto borsa hesapları üzerinden örgüt üyelerinin İngiltere'de kurdukları şirkete aktardığı saptanmıştı.

Kocaeli merkezli 28 ilde 21 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 61 zanlı yakalanmıştı.