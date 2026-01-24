İSTANBUL 12°C / 8°C
Güncel

28 ilde yasadışı bahis operasyonu : Milyonlarca lira para akışı tespit edildi

Kocaeli merkezli 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 61 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Soruşturma doğrultusunda 61 zanlının hesaplarında geçen yıl toplam 483 milyon 844 bin 873 lira para akışı olduğu tespit edilmiş ve şüphelilerin hesaplarına gelen paraları, incelemeleri yapılan kripto borsa hesapları üzerinden örgüt üyelerinin İngiltere'de kurdukları şirkete aktardığı saptanmıştı.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 10:53 - Güncelleme:
28 ilde yasadışı bahis operasyonu : Milyonlarca lira para akışı tespit edildi
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 61 zanlının savcılık sorguları tamamlandı.

Aralarında suç örgütü elebaşı B.E.Ö'nün de olduğu 24 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. 18 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, diğerleri savcılıktan serbest bırakıldı.

OLAY

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, elebaşılığını B.E.Ö'nün yaptığı suç örgütünün, Kocaeli merkezli geçen yıl kurulan 5 uygulama üzerinden bahis ve kumar oynattığı, sağlanan gelirin kripto borsalarından aklanmasına aracılık ettiği belirlenmişti.

Soruşturma doğrultusunda 61 zanlının hesaplarında geçen yıl toplam 483 milyon 844 bin 873 lira para akışı olduğu tespit edilmiş ve şüphelilerin hesaplarına gelen paraları, incelemeleri yapılan kripto borsa hesapları üzerinden örgüt üyelerinin İngiltere'de kurdukları şirkete aktardığı saptanmıştı.

Kocaeli merkezli 28 ilde 21 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 61 zanlı yakalanmıştı.

