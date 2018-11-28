28 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula Şans Topu Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılıyor mpi.gov.tr

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! 28 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır? Şans Topu çekiliş sonuçları kazanan numaralar neler? Şans Topu Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılıyor? Çekiliş canlı olarak nasıl ve nereden izlenecek? Büyük ikramiye tutarı ne kadar? soruların yanıtları yine her hafta olduğu gibi bu hafta da araştırılan konular arasında. Bugün Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfası üzerinden yapıacak çekiliş ile birlikte belli olacak. Çekiliş sonrası Şans Topu biletlerini sorgulamak ve sonuçlarını öğrenmek isteyen milli piyango severler tüm detaylara ve yeni gelişmelere haberimizde yer alan link üzerinden ulaşabilirler. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Şans Topu çekilişi sonuçlarına göre; 5 artı 1 bilen 2 kişi, 354 bin 459 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 28 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr adresinde.

28 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Şans Topu çekilişinin bu haftaki sonuçları henüz açıklanmadı. 28 Kasım tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacaktır.

21 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 22 kişi, 3 bin 222 lira 55'er kuruş; 4 artı 1 bilen 235 kişi, 301 lira 65'er kuruş; 4 bilen 2 bin 797 kişi, 33 lira 85'er kuruş; 3 artı 1 bilen 7 bin 72 kişi, 16 lira 75'er kuruş; 3 bilen 83 bin 94 kişi 4 lira; 2 artı 1 bilen 62 bin 269 kişi, 5 lira 30'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 301 kişi, 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponlar Ankara'nın Sincan ve Trabzon'un Ortahisar ilçelerinden yatırıldı.



Çekilişte toplam 2 milyon 363 bin 62 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 941 bin 799 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak ise 525 bin 124 lira 90 kuruş kamuya aktarılacak.



3, 5, 12, 13, 22 + 3

ŞANS TOPU ÖZELLİKLERİ



Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.



Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.



Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.



Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.