Şanlıurfa 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Tüm illerde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar açılacak ve seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte hangi adayın ne kadar oy aldığı belli olacak. Peki, Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 28 Mayıs Şanlıurfa Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



28 Mayıs 2023 Şanlıurfa Cumhurbaşkanı seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacak.

ŞANLIURFA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Şanlıurfa seçim sonuçları 2023 için anlık ve canlı oy oranları star.com.tr tarafından aktarılacak.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, KAÇTA BİTİYOR?



YSK'dan yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs seçimlerinde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 28 Mayıs Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri yine 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçimin ikinci tura kalması nedeniyle seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde yarın saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek. Sandıklar açılıp oylar sayılmaya başladığı andan itibaren YSK'nın seçim yasaklarını kaldırması beklenecek. Seçim yasaklarının saat 18.00-19.00 arasında kaldırılması bekleniyor.