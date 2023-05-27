İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2023 Cumartesi / 8 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 28 Mayıs Tokat Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kim kazandı? Tokat Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları 2023
Güncel

28 Mayıs Tokat Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kim kazandı? Tokat Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları 2023

Tokat seçim sonuçları, 28 Mayıs Pazar günü sandıktan çıkan oy oranlarıyla belli olacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ülke genelinde 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullandı. Peki, 28 Mayıs Tokat Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kim kazandı? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tokat'ta kim ne kadar oy aldı? İşte 28 Mayıs Tokat seçim sonuçları…

27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:41 - Güncelleme:
28 Mayıs Tokat Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kim kazandı? Tokat Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları 2023
ABONE OL

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek. Tokat seçim sonuçları, yasakların kalmasıyla birlikte paylaşılacak. Tokat'ta 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmenler ilk seçimde oy kullandıkları sandıkta yeniden oy verecekler. İşte Tokat seçim sonuçları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. Tokat seçim sonuçları, Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarının sayımı sonucunda belli olacak.

Tokat Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ve 2023 Cumhurbaşkanlığı adayların oy oranlarını haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

TOKAT SEÇİM SONUÇLARI 2023 İÇİN TIKLAYIN

Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak olan karar sonrasında seçim verileri yayınlanmaya başlayacak. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları ve adayların oy oranları seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte netleşecek.

Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin anlık oy oranları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star.com.tr seçim sayfasında yer alacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.