Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek. Tokat seçim sonuçları, yasakların kalmasıyla birlikte paylaşılacak. Tokat'ta 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmenler ilk seçimde oy kullandıkları sandıkta yeniden oy verecekler. İşte Tokat seçim sonuçları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. Tokat seçim sonuçları, Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarının sayımı sonucunda belli olacak.

Tokat Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ve 2023 Cumhurbaşkanlığı adayların oy oranlarını haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

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Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak olan karar sonrasında seçim verileri yayınlanmaya başlayacak. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları ve adayların oy oranları seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte netleşecek.

Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin anlık oy oranları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star.com.tr seçim sayfasında yer alacak.