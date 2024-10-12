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28 Şubat Gönüllüleri Platformu Başkanı Kaya, Eskişehir'de üyelerle bir araya geldi

28 Şubat Gönüllüleri Platformu Başkanı Şerife Kaya, 'postmodern darbe' sürecinde mağduriyet yaşayanlara haklarının iade edilmesi için komisyon kurulması taleplerini yineledi.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 16:26 - Güncelleme:
28 Şubat Gönüllüleri Platformu Başkanı Kaya, Eskişehir'de üyelerle bir araya geldi
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Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir Sen) Eskişehir Şubesi'nde platform üyeleriyle bir araya gelen Kaya, yaptığı açıklamada, 28 Şubat Süreci'nde yaşanan eksikliklerin tam anlamıyla çözülerek mağduriyetlerin giderilmesi için Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ile ortak hazırlanan raporda somut çözüm önerilerinin sunulduğunu söyledi.

Kaya, geçmişte terörden zarar görenlerin mağduriyetinin kurulan zarar tespit ve tazmin komisyonlarıyla giderildiğini ifade etti.

Yaşananların sadece Türkiye'ye has bir durum olmadığını, darbe sonrası mağduriyetlerin giderilmesinin uluslararası hukukta da yerinin olduğu dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Haiti, Şili, Uruguay gibi ülkelerde darbe sonrasındaki mağduriyetlerin giderilmesi için hakikat, barış ve uzlaşı komisyonları kuruluyor. Şimdi bizim de talebimiz bu mağduriyet çeşitliliği sebebiyle bakıyorsunuz kimileri bir kısım haklarını almış, bir kısım haklarını alamamış, bazı mağdur grupları hiç haklarını alamamış. Yapılan birtakım düzenlemeler kişinin durumuna uygun olmadığı için maalesef yararlanma imkanı bulamamış. Bununla ilgili olarak biz de istiyoruz ki 28 Şubat mağduriyetinin tespiti ve haklarının iadesi komisyonu kurulsun. Artık istiyoruz ki hem devletin sırtındaki yük kalkmış olsun hem de kul hakkı aradan çıkmış olsun. Biz de yolumuza bakalım, hem devletimize hem milletimize hem de insanlığa gönüllü rahat bir şekilde hizmet edelim istiyoruz."

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