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  • 28 Şubat hazımsızlığı hukuk fakültesinde hortladı! Konuşmasına izin vermediler
Güncel

28 Şubat hazımsızlığı hukuk fakültesinde hortladı! Konuşmasına izin vermediler

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 28 Şubat zihniyetine karşı yapılacak olan konuşmaya izin verilmedi. Her sene yapılan birincilik konuşması bu sefer fakülte birincisi Muhammet Emin Ay'a yaptırılmadı.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 14:02 - Güncelleme:
28 Şubat hazımsızlığı hukuk fakültesinde hortladı! Konuşmasına izin vermediler
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Yaz aylarının gelişiyle birlikte üniversitelerde eğitim gören binlerce öğrenci mezuniyet heyecanı yaşıyor. Bu heyecan, bugün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de yaşandı.

İSTANBUL HUKUK BİRİNCİSİNE '28 ŞUBAT' VURGULU KONUŞMASI YAPTIRILMADI

Bölümü birincilikle bitiren Muhammet Emin Ay isimli öğrenci, bugüne kadar binlerce öğrenciye tanınan 'birincilik konuşması' hakkından mahrum bırakıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaşananlara ilişkin bilgi veren Ay, "Her sene mezuniyette yapılan birincilik konuşması İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirmeme rağmen bugün yaptırılmaya layık görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

Başarılı öğrencinin izin verilmeyen konuşmasının metninde, 28 Şubat postmodern darbesine ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan'a atıf yapılması dikkat çekti.

KONUŞTURULMAYACAĞINI TÖRENDE ÖĞRENDİ

Dekanlığın, konuşma metnini bir gün önceden istediği ve birinci öğrenci Emin'in, konuşturulmayacağından tören esnasında haberdar olduğu öğrenildi.

Ay, Twitter hesabından izin verilmeyen konuşmasını da paylaştı.

İşte fakülte birincisi Ay'ın izin verilmeyen konuşma metni;

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  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Muhammet Emin Aya

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