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28 Şubat kafalı akademisyene tepki: Başörtüsü onurumuzdur

Aydın'da bir grup üniversite öğrencisi ve akademisyen, başörtülülere hakaret ettiği öne sürülen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M.A'yı protesto etti.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 14:39 - Güncelleme:
28 Şubat kafalı akademisyene tepki: Başörtüsü onurumuzdur
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Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde toplanan öğrenci ve akademisyenler, "Başörtüsü onurumuzdur", "Örtümüz kimliğimizdir" yazılı dövizler taşıdı.

ADÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Güneş, herhangi bir ideolojinin temsilcisi olmadığını belirterek, "Benim başım örtülü olabilir ama benim beynimin içi örtülü değildir. Bilimle doludur. Ben burada devletime, milletime en iyi öğretmenler yetiştirmek amacındayım. Allah'ın peygamberinin bana emrettiği yolda yaşamaya çalışan bir insanım." ifadelerini kullandı.

28 Şubat kafalı akademisyenden skandal sözler

ADÜ İslam Araştırmaları Topluluğu adına açıklama yapan Emine Sena Gürdal, M.A'yı kınadıklarını belirterek, ilim ehli olması gereken bir akademisyenin cahilce tavır sergilediğini söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı Temsilcisi Vera Beyza Öztürk, karanlık zihniyete bir adım alan açmayacaklarını kaydetti.

ADÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M.A, başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında dün görevden uzaklaştırılmıştı.

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