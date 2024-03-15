28 Şubat kafası hortladı! Teravih namazı etkinliği rahatsız etti

Bursa Gemlik'teki Atatepe Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni Dr. Ali Durmuş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzaladığı ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) Projesi kapsamında, yılın ilk teravih namazını birlikte kılmak üzere öğrencileri 10 Mart'ta Hacı Osman Hayriye Okumuş Camii'ne davet etti. Bu organizasyon, Eğitim-İş Sendikası tarafından nefretle karşılandı.

SENDİKA DİREKT HEDEF ALDI

Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, bu durumun "çağdaş ve bilimsel eğitime uymadığını, öğrencilerin okullarda ibadetlere davet edilemeyeceğini, bunun ülkeyi karanlığa sürükleyeceğini" savundu. Eğitim-İş Gemlik temsilcisi Erol Akbaş ise 28 Şubat zihniyetini andıran açıklamasıyla, etkinliğin "lâikliğe aykırı olduğunu, öğretmen ve öğrencileri ayrıştırdığını, din ve inanç baskısı oluşturduğunu, lâikliğin tehlikeye girdiğini, okul müdürü ve öğretmenlerin açıkça suç işlediğini" iddia etti. Eğitim-İş Bursa Şubesi'nce, okul idaresi ve öğretmenler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet başvurusunda bulunuldu.

Yeliz Toy, Ali Durmuş

İSLÂM DÜŞMANLIĞI

Diyanet-Sen, Cihannüma, Eğitim-Bir-Sen gibi bazı STK ve sendikalar, sosyal medya hesaplarından açıklama yapıp, olayın adeta İslâm ve namaz düşmanlığı olduğunu, 28 Şubat zihniyetinin yeniden hortladığını belirtti. Programı organize eden öğretmen Ali Durmuş da Yeni Şafak'a konuştu: "Laiklik keyfi yorumlanacak, İslâm ve namaz karşıtlığı halini alacak bir kavram değil, din ve vicdan hürriyetinden ibarettir. Bir din kültürü öğretmeninin namazı tavsiye etmesi ve okul idaresinin buna izin vermesi laikliğe aykırı değil, aksine idarenin bu tür faaliyetlere izin vermemesi laikliğe aykırıdır. Eğitim-İş Sendikası yetkililerini kınıyorum."