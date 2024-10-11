İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2024 Cuma / 8 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2889
  • EURO
    37,5003
  • ALTIN
    2921.45
  • BIST100
    8911.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 28 Şubat mağdurları Ankara Adliyesi önünde toplandı: Komisyon derhal kurulmalıdır
Güncel

28 Şubat mağdurları Ankara Adliyesi önünde toplandı: Komisyon derhal kurulmalıdır

Türk siyasi tarihine 'postmodern darbe' olarak geçen 28 Şubat sürecinde, başörtüsü yasağını protesto etmek için düzenlenen 'İnanca Saygı Düşünceye Özgürlük İçin El Ele' eyleminin 26. yıl dönümü Ankara'da anıldı. Grup adına basın açıklaması yapan platformun başkanı Şerife Kaya, '28 Şubat komisyonu derhal kurulmalıdır. Toplumsal barış için kurulmalıdır. Adalet için kurulmalıdır' ifadelerini kullandı.

AA11 Ekim 2024 Cuma 16:27 - Güncelleme:
28 Şubat mağdurları Ankara Adliyesi önünde toplandı: Komisyon derhal kurulmalıdır
ABONE OL

Ankara Adliyesi önünde toplanan, 28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyeleri, "28 Şubatı unutmadık, unutturmayacağız", "Mazlumlar el ele haklarımız nerede" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan platformun başkanı Şerife Kaya, 11 Ekim 1998'de başlayan "İnanca Saygı Düşünceye Özgürlük İçin El Ele" eyleminin 26. yıl dönümü için bir araya geldiklerini söyledi.

O gün 28 Şubat darbesine karşı en anlamlı direnişin sergilendiğini ifade eden Kaya, "11 Ekim 1998'de yurt çapında dünyanın en asil, en vakur, en merhametli hak arama ve sivil itaatsizlik eylemi yapılmıştı. Hak arama ve protesto etme kültürü, kaos oluşturmak, vandalca vurup kırmak, kamu malına zarar vermekten oluşan ve bunu marifetmiş gibi dünyaya pazarlayan kimi yapılanmaların aksine 'El Ele' eyleminde bir yaprak bile dalından düşmemiştir." diye konuştu.

11 Ekim'de başlayan eylemin vesayet odaklarına karşı yürütülen mücadelenin zirve noktalarından biri olması bakımından sembol değeri olduğunu dile getiren Kaya, bugün bu hak arama kültürünün unutulmamasının gelecek nesillere aktarılması için önemli olduğunu belirtti.

- "28 ŞUBAT KOMİSYONU DERHAL KURULMALIDIR"

28 Şubat döneminin olağan dışı bir dönem olduğunu, hak kayıplarının araştırılması için devletin komisyon kurması gerektiğini söyleyen Kaya, şunları kaydetti:

"Bu komisyon, 28 Şubat dönemine ait tüm mağdurları, tüm somut hak kayıplarını, bunlara hangi usullerle hak iadesi yapılacağını tespit etmeli, buna göre karar almalı. Komisyonun kararları hiçbir yasal engel bahane edilmeden, bürokratik engele takılmadan tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanmalıdır. 28 Şubat komisyonu derhal kurulmalıdır. Toplumsal barış için kurulmalıdır. Adalet için kurulmalıdır. 'Adalet mülkün temelidir' sözünün sahibi Hazreti Ömer'i kendisine rehber eden Cumhurbaşkanımıza yakıştığı için kurulmalıdır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.