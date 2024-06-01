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28 Şubat mağdurlarından komisyon talebi!

Ankara'da bazı sivil toplum kuruluşları, 28 Şubat postmodern darbe sürecinde haklarını alamayanlar için komisyon kurulmasını talep etti.

AA1 Haziran 2024 Cumartesi 13:48 - Güncelleme:
28 Şubat mağdurlarından komisyon talebi!
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Ankara Adliyesi önünde toplanan 28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile "28 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankart açtı.

Platform Başkanı Şerife Kaya, 28 Şubat davasında mahkumlardan 7'sinin kalan cezalarının 17 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla kaldırıldığını hatırlattı.

Bahse konu dönemde mağdur olanların geçmişe dönük haklarını alabilmesi için komisyon kurulmasını istediklerini ifade eden Kaya, "28 Şubat dönemine ait tüm mağdurların, tüm somut hak kayıplarının, bunlara hangi usullerle hak iadesi yapılacağının bu komisyon marifetiyle tespit edilmesini, alınan kararların hiçbir yasal engel bahane edilmeden tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanmasını istiyoruz." dedi.

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