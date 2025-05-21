Duygu dolu anların yaşandığı mezuniyet töreninde başörtü yasağı nedeniyle üniversite okuyamadığını hatırlatan Nilüfer Bağcı, "Benim okuyamama sebebim, bizim zamanımızdaki başörtü yasağıydı maalesef. Şimdi 2 çocuğum da üniversitede, 2 çocuğumla beraber okumak çok büyük heyecan" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, bu yıl farklı bir mezuniyet törenine ev sahipliği yaptı. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), üniversiteye hiç gitmeyen 34 yaş ve üzeri kadınlara yönelik başlattığı ek kontenjan uygulamasından yararlanan 90 kadından bir bölümü iki yıl süren eğitim maratonunun ardından mezun olmanın haklı gururunu yaşadı. Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, mezuniyet hakkı kazanan 30 kadın diplomalarını alarak kep attı.

Törene, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversite senatosu üyeleri ve mezunların aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende kadınlar, diploma yeminlerini ederek sahneye çıktı. Mezuniyet belgelerini alan öğrenciler, hayatlarının bu özel anını keplerini havaya fırlatarak kutladı.

Törende konuşan BEUN Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılı Aile Yılı ilan etmesiyle birlikte aile kurumunun güçlendirilmesi yönünde atılan bu anlamlı adım aslında tam da bugün burada gördüğümüz o büyük emeğin özüdür. Çünkü aileyi ayakta tutan, yürekle taşıyan ve geleceğe hazırlayan en güçlü yapı taşı kadındır" dedi.

Özölçer, konuşmasının ardından mezun olan öğrencilere diplomalarını takdim etti. Yemin ettirilmesinin ardından keplerini havaya atan 34 yaş üstü öğrenciler mezun olmanın coşkusunu yaşadı. Mezunlara yakınları da eşlik ederek sevinçlerine ortak oldu.

"BU BİR HAK EDİŞ DEĞİL, BİZE BİR İKRAM"

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü mezunu 51 yaşındaki Zuhal Karagöz, iki sene önce üniversiteye başladığını ifade ederek "Bu bir hak ediş değil, bu bize ikram. Bize verilen bir imkan. Biz gerçekten çok mutlu olduk, böyle bir imkanın tanınmasından. Bunun için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Geleneksel El Sanatları bölümünden mezun olan 59 yaşındaki Göksel Karaman ise üniversite okuyamamanın burukluğunu yaşadığını belirterek "İçimde kalmıştı üniversite okuyamamıştı. Bir şeyler öğreneyim, evde durmayayım, bir şeylerle uğraşayım diye kaç sene sonra hedefime ulaştım. Heyecanlıyım, çok güzel bir şey. Keşke daha önceden okusaydım. Çok duygulandım" şeklinde konuştu.

"ZAMANINDA OKUYAMAMA SEBEBİM BAŞÖRTÜ YASAĞIYDI"

Devrek MYO'da Aşçılık Bölümü'nü okuyan 48 yaşındaki Nilüfer Bağcı, başörtü yasağı sebebiyle döneminde okuyamadığını hatırlatarak şöyle dedi:

"34 yaş üzeri YÖK'ün vermiş olduğu imkanlardan dolayı üniversiteye girdik. Ben Aşçılık Bölümü öğrencisiyim Devrek'te okudum. 2 sene oldu. Çok mutluyuz. Arkadaşlarla hepimiz çok heyecanlıyız. İyi ki başlamışız, iyi ki okumuşuz. Bu heyecanı anlatamam. Daha önce okuyamamıştık. Benim okuyamama sebebim, bizim zamanımızdaki başörtü yasağıydı maalesef. Şimdi 2 çocuğum da üniversitede, 2 çocuğumla beraber okumak çok büyük heyecan. Şu anda eşim ve çocuklarım da mezuniyete katıldı. Gurur duyuyorum, kendimle ve ailemle"