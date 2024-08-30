28 Şubat zihniyeti bitmiyor! Başörtülü diye havuza almadılar

Kamudaki ayrımcılığın kalktığı Türkiye'de bazı kesimler, dindarlara başörtüsü yasağının uygulandığı 28 Şubat'ı yeniden hortlatmaya çalışıyor.

Son örnek Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) yaşandı.

Başından geçenleri sosyal medya hesabından paylaşan TSYD üyesi kameraman Mehmet İzmirlioğlu derneğin Beşiktaş, Levent'teki tesisine gitti. Burada eşiyle birlikte havuza girmek isteyen İzmirlioğlu'na dernek görevlileri müdahale ederek eşinin kapalı olması nedeniyle açık havuzu kullanamayacağını söyledi.

Gerekçe olarak da Dernek Başkanı Oğuz Tongsir'in emri olduğunu, sadece kapalı havuzu kullanabileceklerini söylediler.

'BURASI DERNEK, BİZİM KURALLARIMIZLA YÖNETİLİYOR'

Görevlilere başörtüsü yasağının kabul edilemez olduğunu söyleyen İzmirlioğlu, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'le konuşmak için Levent'te bulunan dernek genel merkezine gitti. Dernek Başkanı ile konuşan İzmirlioğlu, skandal olayın yakışıksız olduğunu söyledi.

Tongsir ise havuzun dernek tarafından işletildiğini ve derneğin de kendilerinin belirledikleri kurallarla yönetildiğini söyledi. Anayasaya aykırı bir şekilde başörtüsüne yasak uygulayan Tongsir, yasakçı tutumundan geri adım atmadı. Tongsir'in başında olduğu TSYD, havuzu 2019 yılında bir yıl kapalı kaldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle açmıştı.

'EŞİMİ KAPIDAN ÇEVİRMİŞLERDİ'

Benzer bir durumun gazeteci İrfan Yirmibeş'in de başına geldiği ortaya çıktı. Yirmibeş, X paylaşımında "Benim eşim de tesis kapısından çevrildi, tesise alamayız denildi. Ben buna tepki gösterince başkan kararı olduğu söylendi" ifadelerini kullandı.

28 Şubat bitti, ruhu yaşıyor! Üniversiteli Dilara'ya tepki çeken uygulama

Başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğrayan üniversiteli Dilara: Asla susulmaması gerekiyor

28 Şubat zihniyeti bitmiyor! Başörtülü kadına çirkin saldırı