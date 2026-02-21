İSTANBUL 16°C / 5°C
Güncel

28 Şubat zihniyeti bitmiyor! Başörtülü kadına skandal sözler

İETT otobüsüne ağızlıksız köpeğiyle binen kadın, kendisine uyaran başörtülü kadına kinini kustu, tehditler savurdu. Kadının, 'Seni alırım aşağı, hava almayan beynine hava sokarım.' şeklindeki skandal sözleri büyük tepki çekti.

HABER MERKEZİ21 Şubat 2026 Cumartesi 10:57 - Güncelleme:
28 Şubat zihniyeti bitmiyor! Başörtülü kadına skandal sözler
İETT otobüsüne ağızlıksız köpeğiyle binen kadın, rahatsız olduğu için kendisini uyaran başörtülü bir başka kadına hakaretler yağdırdı.

Ortaya çıkan videoda, "polis çağıralım" diyenlere savcı olduğunu iddia eden kadının, "Polisler benim emrimde" dediği görüldü.

Üzerine yürüdüğü kadının kendisini kayda almasıyla birlikte, "Sen bir daha Türkiye'de barın bakayım. Seni alırım aşağı, hava almayan beynine hava sokarım. Sizin yüzünüzden çocuklar ölüyor. Senin gibi yobazlar yüzünden." sözleriyle adeta kinini kustu.

Köpeğin ağızlığının takılması konusunda da uyarılan kadın, ağızlığın çantada olduğunu ve hayvanın koklamak zorunda olduğu için takmadığın söyledi.

Otobüsteki diğer yolculardan da tepki gören kadının araçta terör estirdiği o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

