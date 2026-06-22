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Güncel

28 Şubat zihniyeti metroda hortladı! ''Kapalılar imha edilsin'' sözlerine tutuklama

İstanbul'da metroda başörtülü bir kadına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Hatice Ö. tutuklandı.

IHA22 Haziran 2026 Pazartesi 12:34 - Güncelleme:
28 Şubat zihniyeti metroda hortladı! ''Kapalılar imha edilsin'' sözlerine tutuklama
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Bir kadının, metroda karşılaştığı başörtülü kadına yönelik kullandığı "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" sözleri sosyal medyada tepki toplamış, hakaret içerikli paylaşımı Hatice Ö. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştı.

BAŞÖRTÜLÜ KADINA HAKARET EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Hatice Ö. savcılık tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanması istemişti. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Hatice Ö.'nün tutuklanmasına karar verildi.

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