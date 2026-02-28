Ramazan ayına yönelik etkinlikler üzerinden yeni bir tartışma başladı. Aralarında gazeteci, sanatçı ve akademisyenlerin de bulunduğu 168 kişi 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' bildirisi yayımladı. Bildiri, 28 Şubat sürecini hatırlatan bir dil kullanıldığı gerekçesiyle eleştirildi. Başkan Erdoğan da konuya tepki göstererek, "Eğitim öğretim alanında ülkemizde köşe başlarını tutmuş ideolojik çevrelerin yeniliğe ayak diremeleri meşhurdur" dedi.

Tartışmalar, 28 Şubat sürecinde yaşanan başörtüsü yasaklarını yeniden akıllara getirdi. 28 Şubat 1997'de alınan Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla Türkiye'de siyaset, bürokrasi ve özellikle üniversitelerde derin izler bırakan bir süreç başladı. Darbe olarak anılan bu dönemde başörtülü öğrenciler üniversitelerden uzaklaştırıldı, kamu görevlileri görevlerinden edildi. O isimlerden biri de bugün 28 Şubat mağdurlarının sesi olan Mine Yeter, AKŞAM'a konuştu.

İDAMLA YARGILANDIM

Yeter, sosyal medyada kurdukları platform aracılığıyla yüzlerce mağdura ulaştıklarını söyledi. Yeter, 28 Şubat sürecinde İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisiydi. Malatya'nın o dönem 'pilot bölge' seçildiğini belirten Yeter, ağır baskılarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Yeter, "18–19 yaşlarındaydım. Çok ciddi mücadeleler verdik. Şahsım idamla yargılandı, birçok kez gözaltına alındık. En çok yaralayan şey üniversiteye alınmamak ve terörist muamelesi görmekti. Üniversiteyi evliyken kazanmıştım. Mahkeme süreci devam ederken kızım oldu. Henüz bir haftalıktı ve çok zor bir doğum geçirmiştim. Buna rağmen jandarma eve geldi. Kar- kış demeden bebeğimi alıp mahkemeye gitmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

SUÇ: BAŞÖRTÜSÜ KULLANMAK

Mahkeme evraklarında açıkça "'Başörtüsü kullanmak' ifadelerinin yer aldığını söyleyen Yeter, dersliklere alınmadıkları için eylem yaptıklarını belirtti.

SORUN GÜÇ MESELESİYDİ

Yeter, başörtüsü tartışmalarının arkasındaki asıl nedeni şöyle anlattı: "28 Şubat'ta temizlik yapan ya da çay servisi yapan başörtülü kadın rahatsız etmiyordu. Ama üniversitede okuyan, kariyer hedefleyen, kamuda yükselen başörtülü kadın rahatsız ediyordu. Güçlü bir başörtülü kadın figürü istemiyorlardı. Sorun başörtüsü değil, güç ve görünürlük meselesiydi."

KONTROL KAYBI KORKUSU

Laiklik tartışmalarına da değinen Mine Yeter "Bir grubun yaşam tarzını üstün kılmak, çoğunluğun değerlerini yok saymak ya da inancı kamusal hayattan silmek değildir. Ramazan'ın görünür olmasından duyulan rahatsızlık, laiklikten ziyade kontrol kaybı korkusudur" dedi.

28 ŞUBAT BİR ZİHNİYETİN ADIDIR

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, postmodern darbe 28 Şubat ile ilgili Beyazıt Meydanı'nda açıklama yaptı.

28 Şubat'ın temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılabildiği bir dönemin adı olduğunu söyleyen Erdoğan; "28 Şubat, inancı, kimliği ve kıyafeti nedeniyle insanların devlet eliyle kamusal alandan dışlanabildiği bir zihniyetin adıdır" dedi.

O dönem erkeklerin de fişlendiğini hatırlatan Erdoğan, "O günlerin geride kaldığı, ancak o zihniyetin ortadan kalktığını söylemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"28 ŞUBAT İDEALLERİMİZİ ELİMİZDEN ALDI"

28 Şubat sürecinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaparken başörtüsünü çıkarmadığı için önce görevden alınan ve ardından meslekten ihraç edilen Rukiye Dal, o süreçte yaşadıklarını hâlâ unutamadığını söyledi.

Rukiye Dal

2006'da çıkan af ile tekrar mesleğine dönen Dal, şöyle dedi: "28 Şubat'ın üzerinden değil 29 yıl, bin yılda geçse o süreçte yaşadıklarımızı, bize yapılan zulümleri ve haksızlıkları unutmamız mümkün değil" dedi.

Bilsem Akbaş

28 Şubat'ın diğer bir mağduru 3 çocuk annesi Bilsem Akbaş (50) fakülteyi birincilikle bitirmesine rağmen yaşadığı zulmü anlattı. Akbaş, "Fakülteyi dereceyle bitirdim. Derecelerimiz verilmedi. O sahneden atılan gençlerden biri de benim. Belki kalsaydım o ideallerle, bu ülkeye hizmet eden, üniversitede kalmayı hayal eden biri olabilirdim. İyi bir profesör olabilirdim" dedi. Akbaş, yaşadığı acıyı da "28 Şubat ideallerimizi elimizden aldı" sözleri ile anlattı.

ÇEKTİĞİMİZ ACILAR BİR DAHA YAŞANMASIN

28 Şubat sürecinde başörtülü oldukları için görevden alınan öğretmenler yıllar sonra öğrencileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Sakine Zengin

1997'de görevden alınan öğretmen Sakine Zengin, bugün Bursa İnegöl'de öğrencileriyle bir arada. Zengin o dönemi; "Kınama, görevden uzaklaştırma cezaları aldık. Sınıfsız bırakıldık. 11 yıl öğrencilerimden ayrı kaldım. 2010 yılında tekrar göreve döndüm" sözleri ile anlattı. Fen öğretmeni Vahide Coşkun ise "Okula giremediğim için beni istifa etmiş kabul ettiler, 14 yıl sonra mucize oldu ve geri döndük."

Vahide Coşkun

ŞİMDİ DOÇENT OLDU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) araştırma görevlisiyken görevinden uzaklaştırılan Gül Görmez dün aynı üniversitede Doçent unvanı aldı, 28 Şubat'ı "Başörtüm nedeniyle laboratuvara alınmadım, uzaklaştırıldım bugün doçent unvanı almaya hak kazandım. İnancımızı özgürce yaşayamadığımız bir dönemdi. Çektiğimiz bu acılar bir daha asla yaşanmasın" sözleri ile anlattı.

Darbecilerin üniversiteden uzaklaştırdığı Gül Görmez, 27 yıl sonra 'doçentlik' unvanı aldı.

Türk demokrasi tarihinin kara lekesi! 28 Şubat darbesinin üzerinden 29 yıl geçti