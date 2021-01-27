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28 yıllık polis memuru Kadir Kalkar kansere yenildi

Eskişehir'de 28 yıllık polis memuru 50 yaşındaki Kadir Kalkar kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA27 Ocak 2021 Çarşamba 13:13 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 13:13
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kadir Kalkar, kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Kalkar için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Kubilay Ant, İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Yaşar ile mesai arkadaşları ve acılı aile üyeleri katıldı.

Törende konuşan İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Yaşar, polis memuru Kadir Kalkar'ın emniyet teşkilatının çeşitli birimlerinde başarıyla görev yaptığını söyledi.

Kadir Kalkar'ın cenazesi Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutluhanlılar köyünde toprağa verilecek.

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