29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri, okul öncesi ve ilköğretim öğrencileri tarafından bu haftanın teması kapsamında işlenecek. Bu sene Cumhuriyet'in 99. yılı kutlanıyor. Bu bağlamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi çizmek isteyen öğrenciler için örnek olabilecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleri ve örnek resimler haberimizde yer alıyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ RESİMLER

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı, 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÇİZİMLERİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yıkılan bir devletin enkazından genç Türkiye Cumhuriyeti'nin doğduğu vurgusu yapılmıştır.Bu ilk zamanlarda kutlamalar, günübirlik yapılan törenler şeklindeydi.

Aynı gün içinde törenler, sabah resmikabul ile başlar daha sonra devlet erkanı önünde resmî geçit düzenlenir ve akşamda fener alayı gerçekleştirilerek program üç kısımda tamamlanmış olurdu.

Ayrıca bayram akşamları şehrin idarecileri ve ileri gelenlerinin katıldığı "Cumhuriyet Baloları" düzenlendi. Törenlerin bu yapısı 1933 yılına kadar devam etti.