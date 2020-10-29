29 Ekim 2020 Perşembe 12:14 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 12:14

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi, bugünün önem ve anlamı açısından öğrencilerden öğretmenler tarafından isteniyor. Atatürk, bayrak ve çocuk temalı en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili resimler bu kapsamda araştırılıyor. Bu sene Cumhuriyet'in 97. yılı kutlanıyor. Bu bağlamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi çizmek isteyen öğrenciler için örnek olabilecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili resimler haberimizde yer alıyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESİMLERİ

CUMHURİYET BAYRAMIN KUTLU OLSUN TÜRKİYE

Olanca gücümüzle

Haykırırız sevinçle

Cumhuriyet bayramın

Kutlu olsun Türkiye

EY HÜRRİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

KUTLU OLSUN

Hep bir yürek olalım,

Unutmadan yarını,

Kutlu olsun herkese,

Cumhuriyet Bayramı.

CUMHURİYET

Atamın yadigârı,

Milletine armağanı,

Şehidimin bayrağı,

Şanlı cumhuriyet.

Kimsesizlerin sığınağı,

Halkımım dayanağı,

Özgürlüğün kaynağı,

Kutlu cumhuriyet.

CUMHURİYET

Kan akıttık can verdik,öyle kavuştuk sana

Adın bile veriyor bahtiyarlık insana

Seviyoruz biz seni canımızdan ileri

Atamıza söz verdik,dönmeyeceğiz geri

Eğer birgün uğruna gerekkirse canımız

Damarımızda saklıdır,senin için kanımız

Yaşamak için ölmek davasıdır HÜRRİYET

Yüzbinlerce şehidin adıdır CUMHURİYET…

YAŞASIN ULUSUMUZ

Biz bu yurdun eti,kemiği,

Kolay kazanmadık Cumhuriyeti.

Liderimiz Atatürk ve ordusu,

Yoktu hiçbirinin korkusu.

Günler,aylar,yıllar

Ne fark eder onlara

Durmadan yıkılmadan

Savaştılar hiç korkusuz

Şanlı büyük ordumuz,

Duydu bütün ulus.

O gün bugündür kutlanır,

Yaşasın 29 Ekim yaşasın Ulusumuz!..

29 EKİM NEDEN KUTLANIR?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.