29 Ekim resmi tatil mi? sorusunun yanıtı Cumhuriyet Bayramı'na günler kala araştırılmaya başlandı. Cumhuriyetin ilanının 99. yılı bu sene coşkuyla kutlanacak. Bu sene 29 Ekim Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre 28 Ekim Cuma yarım gün tatil mi? İşte 2022 resmi tatiller takvimi

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

Yılın son resmi bayramı olan 29 Ekim, Cumartesi gününe denk geliyor. Resmi kurumlar hafta sonu kapalı olduğu için devlet dairelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Özel sektörde ise Cumartesi çalışanlar, kurumun insiyatifine göre izin kullanabilecek veya mesai ücreti alabilecek.

28 EKİM CUMA YARIM GÜN TATİL Mİ?

29 Ekim 2022 Cumartesiye denk geldiği için cuma gününün yarım gün tatil olmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Daha önceki örneklere bakıldığı taktirde, resmi tatillerin hafta sonuna denk gelmesi durumunda bir önceki gün yarım gün tatil olması sö zkonusu değil.