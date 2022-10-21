Cumhuriyet'in 99. yıl dönümüne özel 29 Ekim şiirleri öğrenciler tarafından okullarda yapılacak etkinliklerde okunacak. Cumhuriyet Bayramı, Türk milleti için milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kutlanan milli bir bayramdır. Bu kapsamda her yıl öğrenciler okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri okur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 2 kıtalık şiirler haberimizde yer alıyor. İşte kısa 2,3,4 kıtalık 29 Ekim şiirleri.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ (KISA, 2 KITALIK)

Her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarda yapılacak Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde şiirler okunacak. Cumhuriyet'in 99. yılına özel kısa 2 kıtalık 29 Ekim şiirlerini haberimizde derledik. İşte öğrenciler için en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri (kısa 2 -3 kıtalık)

CUMHURİYET

Kan akıttık, can verdik; öyle kavuştuk sana,

Adın bile mutluluk veriyor insana.

Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,

Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

Eğer bir gün uğruna gerekirse canımız,

Damarımızda saklı senin için kanımız.

Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,

Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

29 EKİM 1923

Gökkuşağı çaktı rengarenk dağlara

Irmaklar aktı buz gibi çağlara

Çeşit,çeşit çiçekler açtı bağlara

Kırmızı beyaz boyandı yollara.

Gökyüzünde kuşlar uçuyor özgürce

Yeryüzünde insanlar geziyor kardeşçe

Yıllardır Bayrağımız dalgalanıyor cesurca

Yabancıdır, oyunlar oynar kalleşçe.

Gizli emelinizi Cumhuriyetimize vur,

Sonrada bizden saygı bul,

Hele orda bir dur,

Hür sesimizi yerinde duy.

Fatih Güler

CUMHURİYET

Atatürk'ün emaneti,

Seviyoruz cumhuriyeti.

Sevdik hürriyeti,

Sahiplendik cumhuriyeti.

Cumhuriyet benim,

Ben cumhuriyetim.

Ülkemin hüviyeti,

Türkiye Cumhuriyeti.

YA ÖLÜM YA HÜRRİYET!

Cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet

Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet! (Dilara Çakır)

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

29 EKİM

Kul görülenler millet oldu,

Ata'mın etrafına doldu.

29 Ekim 1923 tarihinde,

Meclis'te Cumhuriyet doğdu.

Türk gencine Ata'sından emanet,

Yönetimlerin en güzeli cumhuriyet.

29 Ekim 1923 tarihinde,

Dalga dalga yayıldı hürriyet.

İshak Özlü

YAŞASIN ULUSUMUZ

Biz bu yurdun eti,kemiği,

Kolay kazanmadık Cumhuriyeti.

Liderimiz Atatürk ve ordusu,

Yoktu hiçbirinin korkusu.

Günler,aylar,yıllar

Ne fark eder onlara

Durmadan yıkılmadan

Savaştılar hiç korkusuz

Şanlı büyük ordumuz,

Duydu bütün ulus.

O gün bugündür kutlanır,

Yaşasın 29 Ekim yaşasın Ulusumuz!..

29 EKİM

Bizle başlar asalet

içimizde hürriyet

Vatanımız Türkiye

Yaşasın Cumhuriyet

Çünkü Atamız kurdu

Yoktan var etti yurdu

Düşmanları korkudan

Terk eyledi hududu

Cumhuriyet Atamızın

Kurduğu eseridir

layık olan yaşasın

Sonsuzluk güneşidir

Seyit Aybek

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR