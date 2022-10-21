Cumhuriyet'in 99. yıl dönümüne özel 29 Ekim şiirleri öğrenciler tarafından okullarda yapılacak etkinliklerde okunacak. Cumhuriyet Bayramı, Türk milleti için milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kutlanan milli bir bayramdır. Bu kapsamda her yıl öğrenciler okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri okur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 2 kıtalık şiirler haberimizde yer alıyor. İşte kısa 2,3,4 kıtalık 29 Ekim şiirleri.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ (KISA, 2 KITALIK)
Her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarda yapılacak Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde şiirler okunacak. Cumhuriyet'in 99. yılına özel kısa 2 kıtalık 29 Ekim şiirlerini haberimizde derledik. İşte öğrenciler için en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri (kısa 2 -3 kıtalık)
CUMHURİYET
Kan akıttık, can verdik; öyle kavuştuk sana,
Adın bile mutluluk veriyor insana.
Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,
Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!
Eğer bir gün uğruna gerekirse canımız,
Damarımızda saklı senin için kanımız.
Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,
Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!
CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR
29 EKİM 1923
Gökkuşağı çaktı rengarenk dağlara
Irmaklar aktı buz gibi çağlara
Çeşit,çeşit çiçekler açtı bağlara
Kırmızı beyaz boyandı yollara.
Gökyüzünde kuşlar uçuyor özgürce
Yeryüzünde insanlar geziyor kardeşçe
Yıllardır Bayrağımız dalgalanıyor cesurca
Yabancıdır, oyunlar oynar kalleşçe.
Gizli emelinizi Cumhuriyetimize vur,
Sonrada bizden saygı bul,
Hele orda bir dur,
Hür sesimizi yerinde duy.
Fatih Güler
CUMHURİYET
Atatürk'ün emaneti,
Seviyoruz cumhuriyeti.
Sevdik hürriyeti,
Sahiplendik cumhuriyeti.
Cumhuriyet benim,
Ben cumhuriyetim.
Ülkemin hüviyeti,
Türkiye Cumhuriyeti.
YA ÖLÜM YA HÜRRİYET!
Cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet! (Dilara Çakır)
29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR
29 EKİM
Kul görülenler millet oldu,
Ata'mın etrafına doldu.
29 Ekim 1923 tarihinde,
Meclis'te Cumhuriyet doğdu.
Türk gencine Ata'sından emanet,
Yönetimlerin en güzeli cumhuriyet.
29 Ekim 1923 tarihinde,
Dalga dalga yayıldı hürriyet.
İshak Özlü
YAŞASIN ULUSUMUZ
Biz bu yurdun eti,kemiği,
Kolay kazanmadık Cumhuriyeti.
Liderimiz Atatürk ve ordusu,
Yoktu hiçbirinin korkusu.
Günler,aylar,yıllar
Ne fark eder onlara
Durmadan yıkılmadan
Savaştılar hiç korkusuz
Şanlı büyük ordumuz,
Duydu bütün ulus.
O gün bugündür kutlanır,
Yaşasın 29 Ekim yaşasın Ulusumuz!..
29 EKİM
Bizle başlar asalet
içimizde hürriyet
Vatanımız Türkiye
Yaşasın Cumhuriyet
Çünkü Atamız kurdu
Yoktan var etti yurdu
Düşmanları korkudan
Terk eyledi hududu
Cumhuriyet Atamızın
Kurduğu eseridir
layık olan yaşasın
Sonsuzluk güneşidir
Seyit Aybek
CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR