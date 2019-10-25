29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri haberimizde! 29 Ekim kutlama mesajları sizlerle

Bu yıl Cumhuriyet'in ilanının 96 yıl dönümü büyük bir coşku ile tüm yurtta kutlanacak. Bu özel ve anlamlı günde sevdiklerine en anlamlı ve en güzel sözleri ve mesajları göndermek isteyenler için Cumhuriyet Bayramı’na özel sözleri derledik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri haberimizde yer alıyor. 29 Ekim kutlama mesajları da sizlerle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta milli bayram olarak kutlanıyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SÖZLERİ HABERİMİZDE!

Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Cumhuriyetimizin bugün Ulu Önder Atatürk’ün açtığı yolda çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için olumlu atılımlar yaptığını büyük bir onur ve gururu içerisinde. “Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun”

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. 1933 (Afetinan, Atatürk Hakkında B. H., S. 251)

29 EKİM KUTLAMA MESAJLARI SİZLERLE

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti… Kutlu olsun 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız!

Tüm temennim bu yılın Cumhuriyet kavramının ne olduğunu dahi bilmeyenlere; Cumhuriyet adına bir şeyler öğretmesi. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene!

Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.

Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle…