29 Ekim için 2,3,4 kıtalık şiirler! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri (kısa 2 kıtalık)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri, bu yıl 99. yıl dönümü kutlanacak olan bayramda öğrenciler tarafından seslendirilecek. 29 Ekim 1923 yılında TBMM'de yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim şekli Cumhuriyet olarak belirlendi. Türk milleti için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin simgesi olarak her yıl bu tarihte kutlanmaya başlandı. Bu kapsamda her yıl öğrenciler 29 Ekim şiirleri ile Cumhuriyet'in kuruluşunu anımsar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2 kıtalık şiirler haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte 29 Ekim için 2,3,4 kıtalık şiirler
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ (2,3,4 KITALIK)
CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet. (B. Kemal ÇAĞLAR)
29 EKİM
Cumhuriyet Bayramı,
Geldi bize ne mutlu!
Bayraklarla donattık,
Güzel okulumuzu.
Sokaklarda evlerde,
Al bayrak dalgalanır.
Onun o al rengini,
Bütün bir dünya tanır.
Yirmi dokuz ekimi,
Karşılarız neşeyle.
Çünkü bugünle erdik,
Büyük Cumhuriyet'e.
Yürüyün arkadaşlar,
Hep ileri koşalım.
Bugün bayramımız var,
Gelin bayramlaşalım...
Ali PÜSKÜLLÜOĞLU
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
29 EKİM 1923`de başlattın.
Armağan ettin bize.
29 EKİM 1923`de
Yepyeni yaşam verdin bize.
Atatürk'üm 29 EKİM 1923`de
Hayata başladık seninle,
29 EKİM 1923`de
Cumhuriyeti ilan ettin bize.
Sena Kartal
CUMHURİYET
Atatürk'ün emaneti,
Seviyoruz cumhuriyeti.
Sevdik hürriyeti,
Sahiplendik cumhuriyeti.
Cumhuriyet benim,
Ben cumhuriyetim.
Ülkemin hüvviyeti,
Türkiye Cumhuriyeti. (İshak Özlü)
29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR
CUMHURİYET
Kahraman Atatürk'ten
Armağansın sen bize.
Yıldönümün çoğalsın
Katılsın sevgimize.
Bir çelenk ol da seni
Başımızda göreyim.
Yaşasın cumhuriyet
Diye çarpsın yüreğim.
Korumaya ant içtim
Seni, nabzım vurdukça.
Başımızın tacısın,
Var ol, dünya durdukça. (İSMAİL HAKKI SUNAT)
29 EKİM
Bin dokuz yüz yirmi üç,
Saat tam 20.30,
Duyurdu bir, iki, üç,
Yüz bir pare topumuz,
Şanlı büyük ordumuz,
Ünümüzü dünyaya.
Dağ, taş, dere, ova, çay,
Ağaç, kuş, yıldız, gün, ay,
Asker, işçi, okullu,
Neşe ile dopdolu.
Varol ey Cumhuriyet!
Adı güzel hürriyet!
Dökülen kanımızla,
Sönmez inancımızla,
Kavuştuk bizler sana,
Can veririz uğruna.
Gel tatlı şenliğimiz,
Gel kutlu benliğimiz.
Sen, bizim yüzümüzsün,
Gönlümüz, gözümüzsün.
Damarımızda kansın,
Dizimizde dermansın.
Selam ey cumhuriyet!
Selam ey büyük millet!
Mehmet Necati ÖNGAY
29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler. (Fethi BOLAYIR)
CUMHURİYET
Canımdan çok severim
Mutluluğumsun benim
Işığısın ülkemin
Cumhuriyet çok yaşa.
Seninle hür yaşarız
Her güçlüğü aşarız
Ufuklara koşarız
Cumhuriyet çok yaşa.
Barışı ilke seçtin
Milletle bütünleştin
Kalbimize yerleştin
Cumhuriyet çok yaşa.
Allah'a duam niye?
İyi ki varsın diye..
Atamızdan hediye
Cumhuriyet çok yaşa.
Cemal GÖREN
CUMHURİYET
Biziz bu memleketin,
Kanı, iliği, eti,
Yirmi dokuz Ekim'de,
Kurduk Cumhuriyeti.
Yirmi dokuz Ekim'de,
Yeni bir ay parladı.
İşte bu parlak ayın,
Cumhuriyettir adı.
Yirmi dokuz Ekim'de,
Bütün ışıklar yansın,
Caddeler baştan başa,
Bayraklarla donansın.
Elele tutuşalım,
Hiç değişmez bu niyet,
Yaşasın Türk Milleti,
Yaşasın Cumhuriyet!
Halil SOYUER
CUMHURİYET
Yirmi Dokuz Ekimde,
Cumhuriyet kuruldu
Ulus özgür sesini,
Tüm dünyaya duyurdu.
Cumhuriyet bizlere
Armağandır Ata'dan
Egemenlik sesleri
Yükseldi Ankara'dan.
Al bayrağım göklerde,
Övünçle dalgalanır.
Cumhuriyet Bayramı,
Hep kıvançla kutlanır. (Hülya ÖNEL)
29 EKİM NEDİR?
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanmaktadır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır. 02 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.