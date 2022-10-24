29 Ekim için 2,3,4 kıtalık şiirler! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri (kısa 2 kıtalık)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri, bu yıl 99. yıl dönümü kutlanacak olan bayramda öğrenciler tarafından seslendirilecek. 29 Ekim 1923 yılında TBMM'de yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim şekli Cumhuriyet olarak belirlendi. Türk milleti için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin simgesi olarak her yıl bu tarihte kutlanmaya başlandı. Bu kapsamda her yıl öğrenciler 29 Ekim şiirleri ile Cumhuriyet'in kuruluşunu anımsar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2 kıtalık şiirler haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte 29 Ekim için 2,3,4 kıtalık şiirler

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ (2,3,4 KITALIK)



CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet. (B. Kemal ÇAĞLAR)

29 EKİM

Cumhuriyet Bayramı,

Geldi bize ne mutlu!

Bayraklarla donattık,

Güzel okulumuzu.

Sokaklarda evlerde,

Al bayrak dalgalanır.

Onun o al rengini,

Bütün bir dünya tanır.

Yirmi dokuz ekimi,

Karşılarız neşeyle.

Çünkü bugünle erdik,

Büyük Cumhuriyet'e.

Yürüyün arkadaşlar,

Hep ileri koşalım.

Bugün bayramımız var,

Gelin bayramlaşalım...

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM 1923`de başlattın.

Armağan ettin bize.

29 EKİM 1923`de

Yepyeni yaşam verdin bize.

Atatürk'üm 29 EKİM 1923`de

Hayata başladık seninle,

29 EKİM 1923`de

Cumhuriyeti ilan ettin bize.

Sena Kartal

CUMHURİYET

Atatürk'ün emaneti,

Seviyoruz cumhuriyeti.

Sevdik hürriyeti,

Sahiplendik cumhuriyeti.

Cumhuriyet benim,

Ben cumhuriyetim.

Ülkemin hüvviyeti,

Türkiye Cumhuriyeti. (İshak Özlü)

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

CUMHURİYET

Kahraman Atatürk'ten

Armağansın sen bize.

Yıldönümün çoğalsın

Katılsın sevgimize.

Bir çelenk ol da seni

Başımızda göreyim.

Yaşasın cumhuriyet

Diye çarpsın yüreğim.

Korumaya ant içtim

Seni, nabzım vurdukça.

Başımızın tacısın,

Var ol, dünya durdukça. (İSMAİL HAKKI SUNAT)

29 EKİM

Bin dokuz yüz yirmi üç,

Saat tam 20.30,

Duyurdu bir, iki, üç,

Yüz bir pare topumuz,

Şanlı büyük ordumuz,

Ünümüzü dünyaya.

Dağ, taş, dere, ova, çay,

Ağaç, kuş, yıldız, gün, ay,

Asker, işçi, okullu,

Neşe ile dopdolu.

Varol ey Cumhuriyet!

Adı güzel hürriyet!

Dökülen kanımızla,

Sönmez inancımızla,

Kavuştuk bizler sana,

Can veririz uğruna.

Gel tatlı şenliğimiz,

Gel kutlu benliğimiz.

Sen, bizim yüzümüzsün,

Gönlümüz, gözümüzsün.

Damarımızda kansın,

Dizimizde dermansın.

Selam ey cumhuriyet!

Selam ey büyük millet!

Mehmet Necati ÖNGAY

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler. (Fethi BOLAYIR)

CUMHURİYET

Canımdan çok severim

Mutluluğumsun benim

Işığısın ülkemin

Cumhuriyet çok yaşa.

Seninle hür yaşarız

Her güçlüğü aşarız

Ufuklara koşarız

Cumhuriyet çok yaşa.

Barışı ilke seçtin

Milletle bütünleştin

Kalbimize yerleştin

Cumhuriyet çok yaşa.

Allah'a duam niye?

İyi ki varsın diye..

Atamızdan hediye

Cumhuriyet çok yaşa.

Cemal GÖREN

CUMHURİYET

Biziz bu memleketin,

Kanı, iliği, eti,

Yirmi dokuz Ekim'de,

Kurduk Cumhuriyeti.

Yirmi dokuz Ekim'de,

Yeni bir ay parladı.

İşte bu parlak ayın,

Cumhuriyettir adı.

Yirmi dokuz Ekim'de,

Bütün ışıklar yansın,

Caddeler baştan başa,

Bayraklarla donansın.

Elele tutuşalım,

Hiç değişmez bu niyet,

Yaşasın Türk Milleti,

Yaşasın Cumhuriyet!

Halil SOYUER

CUMHURİYET

Yirmi Dokuz Ekimde,

Cumhuriyet kuruldu

Ulus özgür sesini,

Tüm dünyaya duyurdu.

Cumhuriyet bizlere

Armağandır Ata'dan

Egemenlik sesleri

Yükseldi Ankara'dan.

Al bayrağım göklerde,

Övünçle dalgalanır.

Cumhuriyet Bayramı,

Hep kıvançla kutlanır. (Hülya ÖNEL)

29 EKİM NEDİR?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanmaktadır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır. 02 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.