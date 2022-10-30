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29 Ekim kutlamalarında Zeydan Karalar'dan skandal hareket! Türk bayrağını yere attı

29 Ekim kutlamalarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan skandal hareket. Sahneye çıkmaya hazırlanan Karalar'ın elindeki iki Türk bayrağından birini yere attığı görüldü. Karalar'ın Türk bayrağına yönelik saygısızlığına vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

30 Ekim 2022 Pazar 08:22 - Güncelleme:
29 Ekim kutlamalarında Zeydan Karalar'dan skandal hareket! Türk bayrağını yere attı
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CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ekim kutlamaları sırasında elindeki Türk bayrağını yere attı. Skandal görüntüler, Karalar'ın kişisel sosyal medya hesabından da saniye saniye paylaşıldı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü, Adana'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ekim kutlamaları sırasında elindeki Türk bayrağını yere attı. Skandal görüntüler, Karalar'ın kişisel sosyal medya hesabından da saniye saniye paylaşıldı.

Karalar'ın iki bayraktan birisini hışımla korumasının elinden çektiği, diğer elinde tuttuğu Türk bayrağını ise yere bıraktığı görüldü. Karalar'ın koruması, yere düşen bayrağı apar topar kaldırdı.

KARALAR AÇIKLAMA YAPMADI

Yapılan etkinliklerle ilgili paylaşımda bulunan Karalar'ın, skandal görüntüyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkat çekti.

TÜRK BAYRAĞINA YAPILAN SAYGISIZLIĞA VATANDAŞLARDAN TEPKİ

- CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ekim kutlamalarında elindeki Türk bayrağını yere atıyor. Bunların bayrağımıza olan saygıları sevgileri bu kadar işte! Her şeyleri yalan! Yazıklar olsun!

- Adana'nın gereksiz başkanı Zeydan Karalar'a CHP'li bir arkadaş sorabilir mi elindeki bayrağı neden yere atıyor ? İstifasını alın bu adamın...

- CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Ay-Yıldızlı bayrağımızı yere atıyor. Rengini şehitlerimizin kanından almış olan bayrağımızı bir şov malzemesi gibi gören, sahneye çıkarken elinde taşıyan ama sahne arkasında yere atan bir zihniyet.

- CHP zihniyetinin bayrağa saygısı da Atatürk'e sevgisi de maskeden ibarettir.

- Milli değerlere verdikleri değer bu kadarmış..

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