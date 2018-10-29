En güzel 29 Ekim resimli mesajları kutlama sözleri ve yazıları 29 Ekim mesajları yeni ve anlamlı

29 Ekim mesajları En güzel 29 Ekim resimli mesajları sözleri ve yazıları nelerdir? 29 Ekim bugün coşkuyla kutlanmaya başladı. 29 Ekim google doodle oldu. Siz değerli okuyucularımız için 29 Ekim mesajları ve sözleri ve yazıları : Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı sözleri ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını haberimizde hazırladık. Bu özel ve anlamlı günü sevdiklerinizle paylaşmanız için hem SMS hem de sosyal medya yani Facebook ve Twitter’a özel mesajları derledik. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kıtaların, inançların, kültürlerin buluşma noktası olan Türkiye'de, Cumhuriyet'in geleceğinin gençler olduğunu belirterek, "Milli ve manevi değerlerimizden beslenen gençlerimizin inanç, gayret ve çalışkanlığıyla ülkemiz daha müreffeh, daha üretken hale gelecektir." ifadelerini kullandı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hediye ettiği Cumhuriyetin 95. yılını büyük bir çoşkuyla kutluyoruz. Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun… İşte merak edilen en farklı yeni 29 Ekim mesajları kutlama sözleri ve yazıları star.com.tr’de…

Cumhuriyet'in 95. yıldönümü Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanırken, teknoloji devi Google da, ana sayfasını Cumhuriyet Bayramı'na ayırdı. 29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı Google ana sayfasında Doodle oldu.

Tüm Türkiye'de bugün Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim 2018 yurtta coşkuyla kutlanırken, teknoloji devi Google da, Türkiye arama sayfasında Doodle olarak Cumhuriyet Bayramı'nı işliyor. Google'ın doodle ikonunda göklerde dalgalanmakta olan Türk Bayrağına yer verilirken, kullanıcılarını göze oldukça hoş gelen bir şekilde karşılıyor.

Bayrağın üzerine tıklandığında ise Google, kullanıcılarını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arama sonuç sayfasına yönlendiriyor. Bu sayfada kullanılan Google logosunda yine Türk Bayrağı var. Ancak bu kez Bayrağımız, Google logosunun çift O harfinin yerine geçmiş durumda.

Kullanıcıların da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yaptıkları aramalarda en çok Cumhuriyet Bayramı şiirleri, daha sonra da 29 ekim cumhuriyet bayramı ile ilgili yazı aradıkları görülüyor.

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anıtkabirde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan Anıtkabir Özel defterine, "Bugün Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü, dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış, Türkiye'nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarıların bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun" yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan Anıtkabir özel defterine ise şunları yazdı:

Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin ilanının 95'inci yıl dönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız.

Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Bugün Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü, dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz.

Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış, Türkiye'nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarıların bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun.

Erdoğan Twitter hesabından paylaştığı 29 Ekim mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

Aziz Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum.

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kıtaların, inançların, kültürlerin buluşma noktası olan Türkiye'de, Cumhuriyet'in geleceğinin gençler olduğunu belirterek, "Milli ve manevi değerlerimizden beslenen gençlerimizin inanç, gayret ve çalışkanlığıyla ülkemiz daha müreffeh, daha üretken hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, hürriyet ve bağımsızlığı esas alıp eşit vatandaşlık hukukuna dayanan Cumhuriyet'in ilan edilişinin 95'inci yılının kutlandığını belirtti.

Türk milletinin her ferdini ortak hedef ve inanç etrafında birleştirerek devleti muasır medeniyetler seviyesine çıkarma gayesi taşıyan Cumhuriyet'in, 95 yıl önce ilan edildiğini hatırlatan Yıldırım, farklılıkların sevgi, hoşgörü, barış ve dayanışma duyguları içinde bir arada yaşaması idealine en uygun sistem olan Cumhuriyet'in ilan edilmesinin, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi veren birçok millete örnek olduğuna ve dünya devletler ailesinin onurlu bir üyesi olarak yer almalarının da önünü açtığına işaret etti.

Osmanlı Devleti'nin varisi olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, 95 yıllık süreçte tam bağımsızlık hedefine uygun olarak ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda önemli adımlar attığını dile getiren Yıldırım, "Bu süreçte millet ve devlet olarak zaman zaman sancılı, sıkıntılı hadiselerle de karşılaştık ancak yılların getirdiği devlet tecrübesi, toplumsal dayanışma ve ortak aklın rehberliğinde zorlukları aşmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Milli iradenin tecelligahı ve milli mücadelenin karargahı olan TBMM'nin, Cumhuriyet'i ilan eden iradenin de sahibi olduğu vurgulayan Yıldırım, bağımsızlık ve hürriyet şiarından hiçbir zaman sapmayan TBMM'nin, milli bekayı ilelebet yaşatacak kararların altına imza atmayı sürdüreceğinin altını çizdi.

Yıldırım, kıtaların, inançların, kültürlerin buluşma noktası Türkiye'de, Cumhuriyet'in geleceğinin gençler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerimizden beslenen gençlerimizin inanç, gayret ve çalışkanlığıyla ülkemiz, daha müreffeh, daha üretken hale gelecektir. Al bayrağımızın gölgesinde coşku ve heyecanla kutladığımız anlamlı gün vesilesiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum. TBMM'nin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizi hürriyetine kavuşturup devletimizi bağımsızlaştıran kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum."

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLER

Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak siizsiniz.

Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun..

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk”ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

Cumhuriyet”in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. “Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun”

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene!

Cumhuriyet kadınları sana müteşekkir sağ ol ATAM.

Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle…

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

* Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

* Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

* Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk’ün S.D. I, S. 372)

* Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923 (Nutuk II, S. 814-15)

* Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923 (Atatürk’ün S.D. III, S. 71)

* Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927 (Nutuk II, S. 831)

* Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. 1925 (Atatürk’ün S.D. II, S. 230)

* Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünüşe düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükûmetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeğe muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.

* Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir. 1926 (Atatürk’ün S.D. III, S. 80)

* Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye’nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.

* Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. 1933 (Afetinan, Atatürk Hakkında B. H., S. 251)

CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ SÖZLER

» Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

» Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.

» Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

» Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır.

» Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alelâde politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir.

» Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

» Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

» Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.

» Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.

» Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet Türklerdir.

» Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.

» Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.

» Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir.

» Cumhuriyeti,ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.

» Türkiye’de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükümetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır.

» Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.

CUMHURİYET NEDİR?

Cumhuriyet, devleti idare edenlerin seçimle iş başına geldiği yönetim şekline denir. Dünyada birçok devlet cumhuriyet rejimiyle yönetilir. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde egemenlik milletindir ve millet, devleti yönetecek kişileri kendisi seçerek kendi kendini yönetmiş olur.

CUMHURİYET BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bugünkü Türkiye cumhuriyete, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kavuştu. Tarihin başlarındaki Osmanlı Devleti'nde, bütün yetki padişahın elindeydi. Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı'nda yenik düşünce yurdu düşmanlar işgal etti ve Mustafa Kemal, "Ya istiklal, ya ölüm" parolası ile mücadele etti. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi. Türk ordusu, İnönü Savaşlarını, Sakarya Meydan Muhaberesi ile Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı. Yunanlılarla ve Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığımız devletlerle 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Böylelikle Türkiye'nin bağımsızlığı dünya devletleri tarafından da kabul gördü. Egemenliğine kavuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etti. Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu ve Atatürk ise, ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Devlet kanunlarla yönetilmeye başladı.

CUMHURİYET NASIL İLAN EDİLDİ?

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarih olarak her yıl kutlanır. 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim şekli Cumhuriyet olarak belirlendi. Türk milleti için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kutlanan milli bayramdır. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun giderilmesi için yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şart olmuştu ve Mustafa Kemal ile arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğuna karar verdi.

29 EKİM 1923 YILINDA NELER OLDU?

İkinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladı. Dört yıl süren savaş sonunda Osmanlı'nın dahil olduğu ittifak devletleri yenildi. Osmanlı'nın da yenik sayıldığı savaşın sonunda ülkeyi İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar paylaştı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gitti ve orada aldığı karar neticesinde Erzurum'da, Sivas'ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa "Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır." dedi. Ülkenin dört yanından gelen ulus temsilcileri23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde toplandı. Meclis, Mustafa Kemal Paşa'yı başkan seçerek, onun önderliğinde Büyük Millet Meclisi, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Her yörede ki efeler, dadaşlar düşmana karşı mücadele ederken, diğer yandan da düzenli ordular İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da savaştı ve zafer elde edildi.

''YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ!''

Zafer üzerine padişah ülkeden kaçtı ve imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile yeni bir devlet kuruldu. Yeni doğan devletin yönetim şekli henüz belirlenmemişti. Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923'te ilk toplantısını yaparak, 13 Ekim 1923'te Ankara'yı başkent olarak belirledi. Atatürk, ülkeyi düşmandan arındırıp, sınırları belirledikten sonra hep düşündüğü cumhuriyetin ilanı üzerinde hazırlıklar yapmaya başladı ve 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırarak, "Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." dedi. Atatürk, 29 Ekim 1923 günü, milletvekilleri ile görüşmesinin ardından hazırlanan Cumhuriyet önergesinin taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildi. Meclis önergeyi kabul ederek, ülkede cumhuriyet yönetimi kuruldu. Atatürk ise kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.