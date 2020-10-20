20 Ekim 2020 Salı 17:41 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 17:41

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarihten bu yana her yıl kutlanır. Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte 29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı, EBA derslerinin o gün işlenip işlenmeyeceği öğrenciler tarafından merak ediliyor. Bu yıl Cumhuriyetin ilanının 97. yılı kutlanacak. Buna göre; 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim hangi güne denk geliyor? İşte konu hakkında merak edilenler..

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet'in ilanı sonrası milli bayram ilan edilen 29 Ekim 1925 yılından bugüne resmi tatil olarak kutlanıyor. 28 Ekim'den başlayarak tatil kabul edilen 29 Ekim nedeniyle bir buçuk gün tatil yapılmış oluyor.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2020 senesinde 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor.

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

EBA'DA DERS VAR MI?

28 Ekim çarşamba günü Okullara kesin olarak gidilmeyecek. Öğrenciler hem 28 Ekim hem 29 Ekim 2020'de evinde olacak. Ancak öğleden sonra EBA'da ders işlenmeyecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2020 resmî tatil takvimine göre, bu sene 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlayacak olan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cuma günün de katılması durumunda hafta sonu tatili ile 5 gün olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir

CUMHURİYET NASIL İLAN EDİLDİ?

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarih olarak her yıl kutlanır. 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim şekli Cumhuriyet olarak belirlendi. Türk milleti için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kutlanan milli bayramdır. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun giderilmesi için yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şart olmuştu ve Mustafa Kemal ile arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğuna karar verdi.