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29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim tatili kaç gün? 29 Ekim anlam ve önemi nedir?

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılı her yıl olduğu gibi bu yılda tüm yurtta büyük bir coşku içinde kutlanacak. 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim tatili kaç gün? 29 Ekim anlam ve önemi nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 29 Ekim tatili son günlerde en çok merak edilen, en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim tatili kaç gün? 29 Ekim anlam ve önemi nedir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılı her yıl olduğu gibi bu yılda tüm yurtta büyük bir coşku içinde kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.  Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 
 
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.''
 
29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN? 
''Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.
 
 
 
29 EKİM ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR? 
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
 
1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet’in ilanı günü yeni Türk Devletinin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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