29 Ekim ile ilgili şiirler Cumhuriyet Bayramı coşkusu ile araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet'in 98. yıl dönümüne özel 29 Ekim şiirleri öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı, Türk milleti için milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kutlanan milli bir bayramdır. Bu kapsamda her yıl öğrenciler 29 Ekim şiirleri okuyarak Cumhuriyet'in kuruluşunu kutlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 2 kıtalık şiirler haberimizde yer alıyor. İşte kısa 2,3,4 kıtalık 29 Ekim şiirleri.
Bu yıl 29 Ekim 2021 tarihinde Cumhuriyetin 98.yılıı büyük bir coşku ile kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarda yapılacak Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde 29 Ekim şiirleri okunacak. İşte öğrenciler için en anlamlı 29 Ekim şiirleri (kısa 2 kıtalık,3 ve 4 kıtalık )
OLMASAYDI CUMHURİYET
Olmasaydı cumhuriyet,
Ne yapardı bu millet.
Özgürlüğün tadında,
Hayat olmazdı elbet.
Duysun bütün dünya
Bu mutlu günümüzde,
Sen rahat uyu atam
Gençlik senin izinde.
YA ÖLÜM YA HÜRRİYET!
Cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet! (Dilara Çakır)
CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR
CUMHURİYET
Türk milleti savaştı
Yüce istiklâl için,
Sonunda temelini
Attı Cumhuriyetin.
Atamızın yolunda
Her zorluğu aşarız,
Biz sağlam Türk gençleri,
Neş'e ile coşarız.
Bin dokuz yüz yirmi üç
Yirmi Dokuz Ekimde,
Şan ve şeref içinde
Erdik Cumhuriyete.
Var olsun Cumhuriyet
Yaşasın Türk Milleti,
Bizler yaşatacağız
Şanlı Cumhuriyeti.
Ali PÜSKÜLLÜOĞLU
29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR
CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.
Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rüştü EFE
YAŞASIN ULUSUMUZ
Biz bu yurdun eti,kemiği,
Kolay kazanmadık Cumhuriyeti.
Liderimiz Atatürk ve ordusu,
Yoktu hiçbirinin korkusu.
Günler,aylar,yıllar
Ne fark eder onlara
Durmadan yıkılmadan
Savaştılar hiç korkusuz
Şanlı büyük ordumuz,
Duydu bütün ulus.
O gün bugündür kutlanır,
Yaşasın 29 Ekim yaşasın Ulusumuz!..