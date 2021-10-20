20 Ekim 2021 Çarşamba 16:20 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 16:20

29 Ekim ile ilgili şiirler Cumhuriyet Bayramı coşkusu ile araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet'in 98. yıl dönümüne özel 29 Ekim şiirleri öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı, Türk milleti için milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kutlanan milli bir bayramdır. Bu kapsamda her yıl öğrenciler 29 Ekim şiirleri okuyarak Cumhuriyet'in kuruluşunu kutlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 2 kıtalık şiirler haberimizde yer alıyor. İşte kısa 2,3,4 kıtalık 29 Ekim şiirleri.

Bu yıl 29 Ekim 2021 tarihinde Cumhuriyetin 98.yılıı büyük bir coşku ile kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarda yapılacak Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde 29 Ekim şiirleri okunacak. İşte öğrenciler için en anlamlı 29 Ekim şiirleri (kısa 2 kıtalık,3 ve 4 kıtalık )

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN ŞİİRLER

29 EKİM ŞİİRLERI KISA 2 KITALIK

OLMASAYDI CUMHURİYET

Olmasaydı cumhuriyet,

Ne yapardı bu millet.

Özgürlüğün tadında,

Hayat olmazdı elbet.

Duysun bütün dünya

Bu mutlu günümüzde,

Sen rahat uyu atam

Gençlik senin izinde.

YA ÖLÜM YA HÜRRİYET!

Cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet

Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet! (Dilara Çakır)

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR



4 KITALIK 29 EKİM ŞİİRLERİ

CUMHURİYET

Türk milleti savaştı

Yüce istiklâl için,

Sonunda temelini

Attı Cumhuriyetin.

Atamızın yolunda

Her zorluğu aşarız,

Biz sağlam Türk gençleri,

Neş'e ile coşarız.

Bin dokuz yüz yirmi üç

Yirmi Dokuz Ekimde,

Şan ve şeref içinde

Erdik Cumhuriyete.

Var olsun Cumhuriyet

Yaşasın Türk Milleti,

Bizler yaşatacağız

Şanlı Cumhuriyeti.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

29 EKİM ŞİİRLERI KISA 3 KITALIK

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram.

Yurtta üç gece, üç gün,

Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE

YAŞASIN ULUSUMUZ

Biz bu yurdun eti,kemiği,

Kolay kazanmadık Cumhuriyeti.

Liderimiz Atatürk ve ordusu,

Yoktu hiçbirinin korkusu.

Günler,aylar,yıllar

Ne fark eder onlara

Durmadan yıkılmadan

Savaştılar hiç korkusuz

Şanlı büyük ordumuz,

Duydu bütün ulus.

O gün bugündür kutlanır,

Yaşasın 29 Ekim yaşasın Ulusumuz!..