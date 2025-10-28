İSTANBUL 19°C / 10°C
Güncel

29 Ekim'de askerî müzeler ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda askeri müzelerin tüm halka açık ve ücretsiz olacağı bildirildi.

28 Ekim 2025 Salı 09:51
29 Ekim'de askerî müzeler ücretsiz olacak
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda askeri müzelerin halkın ziyaretine açık ve ücretsiz olacağı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda askerî müzeler halkımızın ziyaretine ücretsiz açık olacaktır.

Tüm halkımız davetlidir.

Askerî Müzelerimiz:

Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, Çanakkale Deniz Müzesi, Hatay Deniz Müzesi, İstanbul Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü, İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü, Mersin Deniz Müzesi, Zonguldak Ereğli Deniz Müzesi.

