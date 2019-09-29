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29 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Aşk Ağlatır mı, Kimse Bilmez mi kim birinci?

29 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Aşk Ağlatır mı, Kimse Bilmez mi kim birinci? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Show Tv'de Aşk Ağlatır, Atv'de Kimse Bilmez, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star Tv'de Sarışın Bomba, Fox Tv'de Yaparsın Aşkım ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. 29 Eylül reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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29 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Aşk Ağlatır mı, Kimse Bilmez mi kim birinci? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Show Tv'de Aşk Ağlatır, Atv'de Kimse Bilmez, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star Tv'de Sarışın Bomba, Fox Tv'de Yaparsın Aşkım ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından reyting sonuçları belli olacak. 29 Eylül reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
29 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
29 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 29 Eylül reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
GEÇEN HAFTA (22 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI
 
TOTAL 
 

 
 
AB
 

 
 
ABC
 

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